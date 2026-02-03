Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 3 de febrero

El dólar al público es ofrecido este martes a $1.470 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.471,30 para la venta y $1.420,16 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la racha compradora en el comienzo de febrero al hacerse de USD 39 millones este lunes, completando 21 jornadas consecutivas con compras netas de divisas y las reservas internacionales quedaron por encima de los 45.000 millones de dólares.
Luego de sortear el pago a bonistas por USD 4.200 millones a principios del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un segundo test en este comienzo de febrero: el vencimiento por más de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según relató el propio funcionario, el Gobierno le compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y, con esta moneda especial, hizo frente a los compromisos.
El dólar comenzó el mes de febrero con leve tónica alcista, mientras que los agentes cambiarios siguen atentos a la sucesión den el Indec, luego de la renuncia del economista Marco Lavagna como director del ente estadístico.
El Banco Central absorbió USD 39 millones en la rueda interbancaria, para ampliar a USD 1.196 millones las compras en lo que va de enero. Las reservas internacionales brutas crecieron USD 607 millones, a 45.109 millones de dólares.
El dólar blue inició el segundo mes del año con una amplia baja de 20 pesos o 1,4%, a $1.450 para la venta, un piso desde el 12 de diciembre último. El dólar marginal no solo quedó debajo del dólar al público en bancos, sino que fue superado por el mayorista, por cuanto ahora es el más barato entre todas las franjas del mercado.