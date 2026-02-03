Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 3 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.470 en el Banco Nación. El blue es operado a $1.450. El BCRA acumula compras en el mercado por casi USD 1.200 millones en 2026

13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este martes a $1.470 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en su punto más alto desde el 15 de enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.471,30 para la venta y $1.420,16 para la compra.

13:09 hsHoy

El Banco Central sostuvo la racha compradora y acumula casi USD 1.200 millones en el año

La autoridad monetaria arrancó en febrero con saldo comprador y encadenó 21 ruedas al hilo con adquisiciones de divisas

La autoridad monetaria acumuló compras
La autoridad monetaria acumuló compras por USD 1.196 millones en 2026. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la racha compradora en el comienzo de febrero al hacerse de USD 39 millones este lunes, completando 21 jornadas consecutivas con compras netas de divisas y las reservas internacionales quedaron por encima de los 45.000 millones de dólares.

13:09 hsHoy

El Gobierno pagó un vencimiento clave con el FMI: cómo fue la ingeniería financiera que incluyó a Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles del método utilizado para cancelar un pago por más de USD 800 millones con el organismo multilateral. La incógnita sobre el origen de los dólares

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no quieren a los mercados internacionales mientras haya otros mecanismos de financiación.

Luego de sortear el pago a bonistas por USD 4.200 millones a principios del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un segundo test en este comienzo de febrero: el vencimiento por más de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según relató el propio funcionario, el Gobierno le compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y, con esta moneda especial, hizo frente a los compromisos.

13:08 hsHoy

El dólar comenzó febrero al alza, pero sigue más barato que en diciembre

La divisa al público subió a $1.470 en el Banco Nación, su nivel más alto desde el 15 de enero. El mayorista subió a $1.451, con escaso volumen de negocios

La saga compradora del BCRA
La saga compradora del BCRA está en el foco del mercado.

El dólar comenzó el mes de febrero con leve tónica alcista, mientras que los agentes cambiarios siguen atentos a la sucesión den el Indec, luego de la renuncia del economista Marco Lavagna como director del ente estadístico.

13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 39 millones

El Banco Central absorbió USD 39 millones en la rueda interbancaria, para ampliar a USD 1.196 millones las compras en lo que va de enero. Las reservas internacionales brutas crecieron USD 607 millones, a 45.109 millones de dólares.

13:07 hsHoy

El dólar blue es el más barato

El dólar blue inició el segundo mes del año con una amplia baja de 20 pesos o 1,4%, a $1.450 para la venta, un piso desde el 12 de diciembre último. El dólar marginal no solo quedó debajo del dólar al público en bancos, sino que fue superado por el mayorista, por cuanto ahora es el más barato entre todas las franjas del mercado.

