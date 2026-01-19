Economía

El Gobierno tomó un nuevo préstamo por USD 400 millones para reforzar el sistema eléctrico

Fue otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En diciembre se había aprobado otro crédito de USD 300 millones del Banco Mundial para generación y almacenamiento de energía

Guardar
RS Fotos
RS Fotos

El Gobierno nacional aprobó la llegada de un nuevo préstamo de USD 400 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El Ejecutivo informó este lunes en el Boletín Oficial que los fondos se destinarán a fortalecer la sostenibilidad del sistema energético a través del financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético.

El programa plantea cuatro componentes. En primer lugar, el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional, seguido de mejoras en la focalización de subsidios energéticos, promoción de la eficiencia en el uso de los recursos y otros gastos asociados.

La ejecución quedará a cargo de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, ambas dependientes de la cartera que dirige Luis Caputo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó que la operación tendrá un impacto “limitado” sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público estimó que el costo financiero del préstamo es inferior al que el país obtendría en el mercado.

En tanto, las condiciones financieras, precisó el decreto presidencial, son similares a las habituales en este tipo de operaciones y están alineadas con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética.

Apagón masivo

La noticia se conoció luego de una serie de apagones que afectaron a más de 1 millón de habitantes. Durante los cortes del 31 de diciembre y el 1 de enero, cerca de 990.000 usuarios de Edenor y Edesur quedaron sin suministro, principalmente en barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Recoleta, Flores y Caballito, y en partidos del conurbano como San Martín y La Matanza.

Más de 1 millón de
Más de 1 millón de personas sufrieron un corte del suministro eléctrico en el último apagón en el AMBA

El 15 de enero, con una sensación térmica que rozaba los 40°, una falla en la Subestación Morón de Edenor provocó otro apagón que dejó a casi 800.000 hogares con nuevas interrupciones eléctricas.

Además del AMBA, el corte de suministro también afectó a varias localidades del conurbano bonaerense como Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, 3 de Febrero, General San Martín, La Matanza y Marcos Paz, mientras que en el sur se vieron afectados Avellaneda, Cañuelas y San Vicente.

La frecuencia y magnitud de los cortes en el AMBA -donde se consume cerca del 50% de la energía del país- se incrementó durante los últimos años, especialmente en períodos de altas temperaturas.

De acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el último semestre —de septiembre de 2024 a febrero de 2025—, Edenor registró una frecuencia promedio de 1,39 cortes por usuario, por debajo del parámetro de 2,64 fijado por el organismo.

En contraste, Edesur tuvo una media de 4,12 cortes, superando el límite regulatorio de 2,07. La duración total de los cortes promedió 3,58 horas por usuario en Edenor, también mejor que el objetivo de 5,04 horas, mientras que en Edesur alcanzó las 7,37 horas, más del doble del parámetro de 3,81 horas establecido por el ente regulador.

Antecedentes

El nuevo préstamo de la CAF no es la única iniciativa reciente para reforzar la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, invirtió USD 300 millones en Central Puerto para optimizar la generación y almacenamiento de energía.

Además, a fin de año el Gobierno lanzó un Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, para lo que calculó una inversión superior a USD 6.600 millones. El objetivo del proyecto, también publicado en el Boletín Oficial, es mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo.

Temas Relacionados

prestamocafcortes de luzsistema electricoultimas noticias

Últimas Noticias

Cambios en el Impuesto a las Ganancias 2026: quiénes recuperarán dinero en el próximo pago de sueldos

La publicación de nuevas tablas por parte de ARCA modifica el monto a descontar a miles de empleados en relación de dependencia y abre la posibilidad de reintegros en los haberes a cobrar

Cambios en el Impuesto a

Oro y plata en precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

Las cotizaciones de los metales considerados activos de refugio alcanzaron nuevos máximos en el contexto de cruces entre EEUU y la Unión Europea debido a la disputa por Groenlandia

Oro y plata en precios

Mercados: las acciones y los bonos operan con bajas marginales sin la referencia de Wall Street

El feriado en los EEUU acota los negocios domésticos. El S&P Merval resta 0,3% y los bonos en dólares ceden 0,1%

Mercados: las acciones y los

Cuánto cuesta comprar un departamento en las principales ciudades del país

Los precios muestran marcadas diferencias dependiendo de la jurisdicción y brechas relevantes según cantidad de ambientes

Cuánto cuesta comprar un departamento

Cuál es la infracción de tránsito que paga multas de hasta $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires

El valor de las sanciones económicas varía según la falta cometida por el conductor y el criterio del juez interviniente

Cuál es la infracción de
DEPORTES
Michel Platini, a 10 años

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

El debate que se desató sobre el penal del escándalo en la final de la Copa de Naciones Africanas: el sentido descargo de una figura de Real Madrid

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

TELESHOW
Marcelo Tinelli se reinventa: el

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

INFOBAE AMÉRICA

“The Rip”: policías buenos y

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Daniel Noboa retomó su agenda internacional con una gira en Davos

Hortalizas y electricidad lideran las alzas de precios en Panamá al cierre de 2025