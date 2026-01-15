Cómo rindieron USD 100 invertidos en activos argentinos en el último año

El plazo fijo superó al dólar en rendimientos durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de los activos financieros argentinos superaron la inflación y el alza del dólar en 2025, a pesar del bajo rendimiento de las acciones. La renta fija registró ganancias reales, en un contexto en el que la suba del tipo de cambio paralelo quedó levemente por debajo del avance de los precios.

Los bonos en dólares fueron los de mejor desempeño. El AL30 (bono ley argentina con vencimiento en 2030) registró un retorno total del 11,9% en dólares en 2025, equivalente a 43,1% en pesos, de acuerdo a un informe de Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Si bien los bonos exhibieron una elevada volatilidad a lo largo del año, el riesgo país cerró 2025 en niveles similares a los de fines de 2024. Por lo tanto, el rendimiento obtenido se explicó por el pago de cupones y el devengamiento de intereses, en ausencia de una compresión del riesgo país”, resaltó el informe

Rendimiento en pesos de distintos activos durante 2025

El plazo fijo a tasa fija ocupó el siguiente lugar, con un retorno anual en pesos del 40,7%. Como en 2024, el plazo fijo superó al dólar y dejó un rendimiento anual del 10% medido en dólares. A diferencia de lo ocurrido en 2024, también logró ganarle a la inflación, con una ganancia real del 7,7%, superando incluso al plazo fijo UVA.

Este último tuvo un rendimiento del 31,5%, igual a la inflación. Además, superó a la variación del dólar, con un rendimiento anual del 2,8%.

En tanto, las Obligaciones Negociables (ONs) en dólares emitidas por compañías con calificación crediticia máxima (AAA Argentina según FIX), según Ecosur, presentaron un retorno promedio del 6,5% en dólares, equivalente a un 36,3% en pesos. También hay ONs de empresas con menor calificación que ofrecen rendimientos más altos, aunque muestran mayor volatilidad en sus precios.

Por último, las acciones de empresas argentinas fueron el activo con peor desempeño en 2025. El índice Merval cayó 3% en dólares, incluyendo el pago de dividendos, y en pesos creció por debajo de la inflación (24,1%), quedando claramente rezagado frente al resto de las alternativas.

Rendimiento en dólares de distintos activos durante 2025

En este escenario, Ecosur calculó cuánto pesos tendrían ahora aquellos que hubieran invertido $10.000 a fines de 2024, según los activos:

AL30: $14.310

Plazo fijo en pesos: $14.070

ONs en dólares: $13.630

Plazo fijo UVA: $13.150

Dólar CCL: $12.790

Merval: $12.410

Ahora bien, si la inversión hubiera sido de USD 100, los montos obtenidos en el último año serían:

S&P 500: USD 117

AL30: USD 111

Plazo fijo en pesos: USD 110

ONs en dólares: USD 106

Plazo fijo UVA: USD 102

Merval: USD 97

Qué cambió para los activos respecto de 2024

El informe de Ecosur recordó que en 2024, el plazo fijo UVA había sido el activo con mejor desempeño, como consecuencia de una fuerte apreciación del peso frente a los dólares financieros. Si bien en 2025 el dólar paralelo volvió a perder contra la inflación, lo hizo por un margen acotado, permitiendo que la renta fija en dólares generara ganancias en términos reales.

De esta manera, los bonos en dólares se consolidaron como el activo argentino de mayor rendimiento en 2025.

Al mismo tiempo, las tasas reales se mantuvieron positivas a lo largo del año, lo que permitió que el plazo fijo a tasa fija genere ganancias tanto en dólares como en términos reales. Esto contrasta con 2024, cuando el plazo fijo había superado al dólar pero había quedado por debajo de la inflación.

Los bonos en dólares se consolidaron como el activo argentino de mayor rendimiento en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en 2024, bonos y acciones registraron ganancias extraordinarias, superando a las del mercado estadounidense (100% y 127% anual en dólares, respectivamente).

En 2025, en cambio, los retornos en dólares de los bonos fueron más moderados, y el Merval acumuló una leve caída tras un año electoral marcado por episodios de elevada volatilidad.

“En síntesis, la combinación de inflación en descenso, tasas reales positivas y menor volatilidad cambiaria favoreció a la renta fija en detrimento de las acciones, que en muchos casos habían alcanzado su máximo histórico en dólares a fines de 2024″, concluyó Ecosur.