Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 29 de diciembre

El organismo mantiene la distribución de pagos según el dígito final del documento

ANSES abona hoy la Prestación
ANSES abona hoy la Prestación por Desempleo a titulares con documentos terminados en 6 y 7, según su calendario oficial (ANCCOM)

Durante diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El cronograma se encuentra segmentado por tipo de prestación y la terminación del número de documento, lo que permite que cada beneficiario conozca el día exacto en el que puede cobrar.

Este lunes 29 de diciembre, el calendario incluye el pago de una prestación específica, de acuerdo a lo publicado oficialmente por el organismo previsional.

Quiénes cobran hoy, 29 de diciembre

En esta jornada, está previsto el pago de una de las prestaciones del sistema de seguridad social de ANSES, en el marco de un esquema organizado que asigna fechas distintas a cada grupo de beneficiarios, según el tipo de ayuda recibida y la terminación del DNI.

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES permite a los beneficiarios conocer la fecha exacta de cobro según la terminación del DNI (REUTERS/Francisco Loureiro)

Prestación por Desempleo

Hoy, la Prestación por Desempleo es la única prestación con fecha de cobro asignada por ANSES. Las personas beneficiarias cuyos documentos finalizan en 6 y 7 podrán acceder al cobro de este plan durante el día 29 de diciembre.

La modalidad de pago responde al cronograma divulgado por el organismo, que distribuye los días de cobro a lo largo de la última semana del mes en función del último dígito del documento nacional de identidad.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92.

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

El haber mínimo para jubilados
El haber mínimo para jubilados en diciembre asciende a $340.879,59 y el máximo a $2.293.796,92, tras el nuevo ajuste (NA)

Este mes, los jubilados y pensionados percibieron el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se sumó un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

La Asignación por Nacimiento, Adopción
La Asignación por Nacimiento, Adopción y Matrimonio tienen valores diferenciados en diciembre, destacándose $71.396, $426.877 y $106.904 respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.

