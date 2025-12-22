Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

El ministro de Economía, Luis Caputo , tiene que enfrentar un importante desafío en los primeros días del 2026, es que hay vencimientos por cerca de USD 4.200 millones. Y si bien cuenta con un menú de instrumentos para poder enfrentarlo, en las últimas semanas las compras de dólares del Tesoro aumentaron y cada vez se acerca más a la cifra en cuestión.

Luego de haber obtenido media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal , el Gobierno está dispuesto a admitir cambios respecto de las multas que se aplican sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero hacerlo luego de que se apruebe el proyecto durante las sesiones ordinarias .

El lunes pasado, el Banco Central (BCRA) comunicó una modificación clave en la política monetaria y cambiaria , poniendo en marcha una etapa que prioriza la acumulación de reservas y la actualización de las bandas cambiarias según la inflación pasada . Las consultoras y analistas que siguen el mercado argentino respondieron a la noticia con una lectura que visibiliza efectos potenciales positivos, pero advierten por costos y riesgos que dependerán de la ejecución y del contexto económico internacional y local.

En el cierre de la semana, se mantuvo la estabilidad cambiaria, con un dólar al público que se comercializó en el Banco Nación a $1.475 para la venta, el mismo valor que en las dos ruedas previas. A la vez, el segmento mayorista experimentó una leve baja de un peso a $1.450 con un volumen operado de USD 538 millones.

Un informe de Invecq Consultora Económica analizó la recalibración del esquema cambiario e indicó que “el BCRA anunció un cambio en el margen del esquema de bandas y la intención de comenzar con un programa de compras de reservas internacionales, a partir del 1 de enero de 2026. Las medidas son positivas, pero aún persisten dudas sobre si serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central. Por lo pronto, el Tesoro aceleró las compras en el mercado y lleva USD 630 millones en las últimas ocho jornadas”.

Este lunes el dólar al público gana cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista es operado a $1,476.46 para la venta y a $1,421.11 para la compra.

El dólar blue es negociado esta mañana con una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.495 para la venta. En lo que va de diciembre el dólar informal acumula un incremento de 60 pesos o 4,2 por ciento.

Últimas noticias

China impondrá aranceles de hasta 42,7% a productos lácteos de la Unión Europea Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el martes y afectarán a leche, queso y nata importados del bloque. La medida es parte de las represalias de Beijing por los aranceles europeos a vehículos eléctricos chinos

El avance asiático en autos pone a prueba la alianza industrial entre Argentina y Brasil El acuerdo de complementación comercial entre ambos países seguirá vigente hasta mediados de 2029. Hoy se reparten el 90% de los autos nuevos que se venden en Argentina, pero tienen cada vez más competencia

Aunque el precio del petróleo cayó 15%, la balanza energética acumuló un superávit de casi USD 7.000 millones en diez meses El saldo se debe al fuerte aumento de los volúmenes exportados y la caída de las importaciones en un contexto de baja del precio del crudo de referencia para la Argentina

Cuánto paga el plazo fijo: banco por banco, cuánto se obtiene por depositar $1 millón El rendimiento de cada institución financiera muestra diferencias notables en el interés conseguido para idéntico capital y lapso, según los últimos datos informados por la autoridad monetaria