Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

El dólar blue es negociado esta mañana con una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.495 para la venta. En lo que va de diciembre el dólar informal acumula un incremento de 60 pesos o 4,2 por ciento.
Este lunes el dólar al público gana cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista es operado a $1,476.46 para la venta y a $1,421.11 para la compra.
Un informe de Invecq Consultora Económica analizó la recalibración del esquema cambiario e indicó que “el BCRA anunció un cambio en el margen del esquema de bandas y la intención de comenzar con un programa de compras de reservas internacionales, a partir del 1 de enero de 2026. Las medidas son positivas, pero aún persisten dudas sobre si serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central. Por lo pronto, el Tesoro aceleró las compras en el mercado y lleva USD 630 millones en las últimas ocho jornadas”.
En el cierre de la semana, se mantuvo la estabilidad cambiaria, con un dólar al público que se comercializó en el Banco Nación a $1.475 para la venta, el mismo valor que en las dos ruedas previas. A la vez, el segmento mayorista experimentó una leve baja de un peso a $1.450 con un volumen operado de USD 538 millones.
El lunes pasado, el Banco Central (BCRA) comunicó una modificación clave en la política monetaria y cambiaria, poniendo en marcha una etapa que prioriza la acumulación de reservas y la actualización de las bandas cambiarias según la inflación pasada. Las consultoras y analistas que siguen el mercado argentino respondieron a la noticia con una lectura que visibiliza efectos potenciales positivos, pero advierten por costos y riesgos que dependerán de la ejecución y del contexto económico internacional y local.
Luego de haber obtenido media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal, el Gobierno está dispuesto a admitir cambios respecto de las multas que se aplican sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero hacerlo luego de que se apruebe el proyecto durante las sesiones ordinarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar un importante desafío en los primeros días del 2026, es que hay vencimientos por cerca de USD 4.200 millones. Y si bien cuenta con un menú de instrumentos para poder enfrentarlo, en las últimas semanas las compras de dólares del Tesoro aumentaron y cada vez se acerca más a la cifra en cuestión.