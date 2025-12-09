Jornada financiera: el dólar avanzó a $1.465 y cayó la Bolsa, mientras el Gobierno se prepara para volver al mercado

Los activos argentinos estuvieron operados con cautela en la previa de la licitación del Bonar 2029N.

La sesión financiera dejó poco para evaluar este martes, con un descenso de las cotizaciones de acciones y bonos tras el feriado y un leve reacomodamiento alcista para el dólar. Sucede que el interés de los inversores está puesto en el nivel de demanda y el precio final que alcanzará el Bonar 2029N en la licitación primaria del miércoles, que será el nuevo fundamento para decidir la integración de carteras.

Este título, que en los hechos representa un test para el Gobierno y que permitirá mensurar la posibilidad de una eventual colocación de deuda en el exterior en 2026, ofrecerá un cupón del 6,5% anual, aunque su tasa de interna de retorno estaría próxima al 9% si el precio final se asienta unos puntos debajo de la par.

Tras el feriado local el lunes, que coincidió con una sesión bajista para los activos argentinos en Nueva York -donde sí hubo operaciones-, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó este martes un 2%, a 2.987.064 puntos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hubo mayoría de cierres en baja, aunque de cuantía poco relevante, encabezados por Telecom Argentina (-2%).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- cedieron un leve 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió tres unidades para la Argentina, en los 634 puntos básicos.

La Secretaría de Finanzas anunció la semana pasada el llamado para este miércoles mediante un bono dolarizado con cupón del 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029 bajo legislación argentina.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que Argentina busca color este bono por unos USD 1.000 millones a un rendimiento por debajo del 9%.

Así, con más expectativas que iniciativa, el mercado en general arrojó una tendencia negativa tras rampantes ganancias post electorales, al retomar sus negocios después del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Otro tema de interés es la asunción esta semana de los nuevos legisladores que le darán al Gobierno libertario de Javier Milei poder de fuego suficiente como para tratar de ampliar la desregulación económica mediante la sanción de leyes clave como en lo laboral y en lo tributario.

“La licitación del Bonar 2029N despierta gran expectativa entre los operadores dado que podría convertirse en el puntapié inicial para ir recuperando acceso a los mercados, con foco en especial en la tasa, el monto y el perfil de los inversores. Ello resulta clave ya que en la medida que vaya desarrollándose una mayor profundidad en la capacidad de refinanciamiento se podría ir generando un círculo virtuoso en el riesgo país y en las reservas”, estimó el economista Gustavo Ber.

“Pasadas las elecciones intermedias, la Argentina ya vuelve a los mercados de capitales. Significa acceder normalmente a los mercados. Hasta ahora el Gobierno compraba reserva y honraba compromisos de la deuda y no podía acumular reservas, las gasta en los pagos que se van sucediendo y venciendo, mientras que ahora entra por interés de varios inversores al mercado de capitales y va a poder ‘rollear’ reservas como el resto del mundo sin problemas los hace”, explicó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Matías Cattaruzzi, analista Senior de Adcap Grupo Financiero, explicó que “en el tercer trimestre de 2025, la temporada de balances fue en general neutra, con una marcada dispersión entre sectores. Las utilities (empresas de servicios públicos) fueron las que mostraron el mejor desempeño, respaldadas por una sólida previsibilidad regulatoria, expansión de márgenes y tendencias operativas resilientes. El sector de Petróleo y Gas también tuvo un trimestre sólido, con mayor producción, estructuras de costos más saludables y precios estables que ayudaron a compensar eventos puntuales".

Previo a la apertura de los negocios financieros, el Ministerio de Economía anunció que reducirán las retenciones a la soja al 24% desde el 26% actual y de sus derivados al 22,5% desde el 24,5%. En el caso del trigo y cebada el recorte de la alícuota será de 9,5% a 7,5%, mientras que para el maíz y sorgo bajará de 9,5% a 8,5%, y para el girasol irá dele 5,5 a 4,5 por ciento.

El dólar subió a $1.465 en el Banco Nación

El dólar mayorista ganó 7 pesos o 0,5%, a $1.442 para la venta. En lo que va de diciembre, el tipo de cambio oficial recorta 9,50 pesos. El esquema de bandas cambiarias del Banco Central fijó para este martes un límite superior de libre flotación de la divisa en los $1.515,50, lo que ubica al tipo de cambio oficial a 73,50 pesos o 5,1% de esa marca.

“El dólar mayorista abrió en los mismos niveles del cierre previo y, aunque la rueda se mantuvo equilibrada, el inicio mostró un mercado algo más tomador. Esa presión llevó a la divisa a operar en sus máximos del día, alrededor de $1.442, nivel donde encontró techo y la oferta comenzó a imponerse. A partir de allí, el precio retrocedió de manera gradual hasta tocar un mínimo de $1.436 pasado el mediodía. Sobre el final, el mercado recuperó parte del terreno perdido y la divisa volvió a los valores iniciales, cerrando en $1.442. El volumen se mantuvo estable respecto de jornadas anteriores, totalizando USD 379 millones”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público subió 5 pesos o 0,3%, a $1.465 según la referencia del Banco Nación. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete minorista estuvo operado a $1.463,14 para la venta (alza de solo 35centavos) y a $1.412,30 para la compra.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron marginales USD 17 millones, a USD 41.739 millones, nuevamente sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de contado.

Los dólares financieros terminaron con caídas entre 1 y 4 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos concluyó a $1.503,04 (-0,1%) y el dólar MEP quedó a $1.469,57 (-0,3%).

Los contratos de dólar futuro operaron con caídas generalizadas por séptimo día seguido, esta vez en un rango de 0,1% a 0,5%, con negocios por el equivalente a USD 582,3 millones, un monto bajo en comparación a los niveles de septiembre y octubre, cuando se advirtió una importante presencia del Central del lado de la oferta, en medio de la tensión cambiaria.

La postura más negociada, con vencimiento a fin de diciembre, cedió un peso o 0,1%, a $1.450, mientras que todos los contratos hasta mayo estuvieron negociados dentro de las bandas cambiarias previstas por el BCRA.

El precio del blue subió por segundo día y este martes sumó 10 pesos o 0,7%, a $1.445 para la venta. El billete negociado en el segmento marginal conserva una ganancia de 10 pesos en el transcurso de diciembre.