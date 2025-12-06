Alejandro Werner, exdirector del FMI: “El equipo económico y el presidente están más abiertos a la acumulación de reservas”

Werner, durante una conversación con "Infobae en vivo"

Aunque sigue preocupado por la escasez de reservas y el futuro del régimen cambiario del gobierno argentino, no hay dudas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará la próxima revisión del acuerdo con la Argentina, dijo el exdirector del Departamento “Hemisferio Occidental” del organismo, Alejandro Werner, quien en una entrevista radial remarcó: “Argentina ha hecho muchas cosas mejor de lo que el Fondo esperaba, sobre todo lo fiscal y también la parte de desregulación, de apertura, etcétera”.

Será así a pesar de que el FMI, subrayó, “sí está muy preocupado por dos cosas, la falta de acumulación de reservas y de la falta de claridad de cómo irse moviendo a un régimen cambiario que tenga mayor flexibilidad y que le permita a Argentina eventualmente revertir el atraso cambiario”. El Fondo, aseguró, “va a empujar mucho para lograr cambios en esa dirección, pero el acuerdo se va a dar, a principios del año que viene vamos a tener noticias a ese respecto”.

En el programa Buenas Tardes, China, por radio Led, Werner relativizó las afirmaciones del propio Milei de que la Argentina ya no necesita sumar reservas, pues la meta con el FMI se hizo en un momento en que no tenía acceso a otras fuentes, pero lo tendrá con la reducción del riesgo país.

“El presidente ha dicho varias cosas. También se ha movido un poco, también hace varios meses, dijo que un país que flota el tipo de cambio, y también todo su equipo económico ha estado en algunos podcasts gritando que flota, pero luego también dicen que Argentina no puede vivir con tanta volatilidad. Entonces, lo que yo he visto en el equipo económico y en el presidente de Argentina es que han migrado de una posición extrema, de que un país en flotación no necesita reservas, a estar más abierto al concepto de acumulación de reservas”, observó el economista, que mantiene un podcast con el periodista Martín Kanenguiser, con quien publicó el libro “La Argentina en el Fondo”.

Las reservas como seguro

Werner destacó que los países acumulan reservas para tener liquidez, para momentos donde no tienen o pierden acceso al mercado de capitales.

En ese sentido, dijo, “tener reservas opera como un seguro (…) Tú puedes tener acceso de capitales hoy y lo puedes perder dentro de un año. Y por algo que tú no hagas, como una crisis internacional. Por eso países como Brasil tienen USD 400.000 millones de reservas, con acceso al mercado internacional, México tiene USD 240.000 millones, Colombia tiene como USD 50.000 o 60.000 millones, Perú, etc. O sea, países con más de una década de acceso ininterrumpido, en lugar de usar estas reservas para otra cosa las mantienen como un seguro por si en un largo momento, como fue la pandemia o una crisis financiera global, etcétera, necesitan esos recursos.

En igual sentido, durante la semana, en un evento conjunto de la Fundación Mediterránea y la Fundación Capital, Julio Velarde, que preside el Banco Central de Reservas del Perú y es considerado el pilar de la estabilidad macroeconómica peruana, a pesar de la inestabilidad política del país andino, también señaló la importancia de contar con reservas y suministro un cuadro comparativo del nivel de reservas en porcentaje del PBI de diferentes países latinoamericanos (ver arriba)

Sobre ese aspecto, y mencionando la crisis financiera de 2018, que el propio Luis Caputo vivió como ministro en la gestión macrista, Werner especuló que tal vez ahora “está en esto un poco más cerca del Fondo y el presidente está todavía más lejos”. Caputo, enfatizó, “ha mostrado mucha cautela en qué tan rápido terminar con el cepo y en segundo lugar creo que también le gustaría contar con más reservas, con el acuerdo del Fondo”.

Werner consideró que Caputo podría estar condicionado por Milei, que cree saber más de Economía que el ministro del área

A la vez, aventuró, Caputo podría estar condicionado por la figura del presidente Javier Milei, que es economista y cree saber más del tema que su ministro del área.

“¿Da esa impresión, no? Cuando uno oye las lecciones que da el presidente, da la impresión que la interacción entre ellos ha de haber unas clases de economía que van más en una dirección, cuando, en general, en los gobiernos van en la dirección contraria (…). Por lo general, si entras a un hospital te gustaría que con un tema de corazón el cardiólogo sea mejor experto que el CEO o el presidente del Consejo del Hospital. Y creo que Caputo tiene más mundo y más mundo financiero que el presidente Milei”.

A continuación, Werner consideró que el presidente “es un economista muy local: conoce poco de las experiencias de transición a regímenes de flotación y de objetivos de metas de inflación en países emergentes. Nunca ha sido parte de esta conversación internacional de política monetaria, cambiaria. En ese sentido tiene puntos ciegos en su conocimiento económico. A veces, mayor humildad, mayor capacidad para oir, primero a tu equipo y luego, obviamente a otros economistas, que en la Argentina hay excelentes, ayudaría a la visión del equipo económico”.

¿Actitud de espera?

Como explicación alternativa, el exdirector del Fondo especuló la posición actual tan firme del gobierno “es una de espera hasta terminar la revisión con el FMI, tal vez luego de las negociaciones que se están dando con bancos veamos un anuncio más integral con todas estas patas de financiamiento ya concretadas”.

El actual profesor de Economía en la Universidad de Georgetown, en Washington, donde dirige el Americas Institute, dijo que para destrabar el financiamiento adicional para la Argentina que en su momento anunció el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, es necesario que alguna parte provea algún tipo de garantía. En el paquete de apoyo financiero a México en 1995, para superar la crisis del llamado “efecto Tequila”, recordó, hubo aportes del FMI y del Tesoro de EEUU, pero México oreció como colateral las divisas por exportaciones de petróleo. Habría que ver, concluyó, si la Argentina quiere poner algún tipo de garantía.