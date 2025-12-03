De cuánto es la PUAM de ANSES en diciembre 2025

La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no perciben otra jubilación y cumplen con los requisitos legales de ANSES

En diciembre de 2025, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pagada por la ANSES alcanzará un monto total de $479.055,51. Este valor se compone por el haber mensual actualizado, un bono adicional y el medio aguinaldo de fin de año. El total refleja el aumento del 2,34% aplicado en este período, según la decisión oficial del Gobierno nacional, y busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores.

Qué es la PUAM y cómo se calcula

La PUAM es una prestación no contributiva orientada a personas mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación regular. Es administrada por ANSES y equivale al 80% de la jubilación mínima vigente.

El cálculo de la PUAM se realiza a partir de la actualización del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según la ley de movilidad previsional, que ajusta los ingresos en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por INDEC. Además, el Gobierno puede establecer bonos extraordinarios para sumar al ingreso mensual en contextos de alta inflación.

La PUAM de ANSES en diciembre 2025 alcanza un monto total de $479.055,51 para adultos mayores sin jubilación regular

De cuánto es la PUAM en diciembre 2025

Para diciembre de 2025, el desglose de la PUAM es el siguiente:

Haber mensual con aumento : $272.703,67

Bono extraordinario adicional : $70.000

Medio aguinaldo: $136.351,84

La suma de estos conceptos da como resultado el monto total de $479.055,51. El incremento del 2,34% corresponde a la movilidad previsional basada en el IPC de octubre. Esta medida se aplica a todas las prestaciones no contributivas con el fin de preservar el poder de compra y acompañar la suba del costo de vida.

Cuándo se cobra la PUAM en diciembre 2025

El pago de la PUAM en diciembre se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El calendario establecido por ANSES prevé las siguientes fechas para las pensiones no contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Es importante consultar frecuentemente el sitio oficial de ANSES para verificar posibles cambios o actualizaciones en el cronograma, ya que puede haber ajustes según disposiciones de último momento.

Quiénes reciben la PUAM de ANSES

Pueden acceder a la PUAM aquellas personas mayores de 65 años, argentinas nativas o naturalizadas con al menos 10 años de residencia, que no perciban otra prestación contributiva o no contributiva y cumplan con los requisitos legales.

Este beneficio está destinado a adultos mayores sin acceso a una jubilación común, ofreciendo cobertura básica de ingresos en la vejez. El trámite se realiza de manera gratuita ante ANSES, solicitando turno previo y presentando documentación que acredite identidad y residencia.

¿La PUAM recibe aguinaldo en diciembre?

Sí, la PUAM incluye el pago del medio aguinaldo en diciembre, junto al haber mensual y cualquier bono extraordinario establecido. El aguinaldo corresponde al 50% del mejor haber mensual percibido en el semestre y se liquida automáticamente junto al resto de la prestación, permitiendo a los beneficiarios acceder a un ingreso reforzado para enfrentar los gastos habituales de fin de año.