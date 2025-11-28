Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 28 de noviembre

Después de cinco ruedas de suba, el dólar mayorista interrumpió la racha y restó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.450 para la venta. El tipo de cambio marca un leve ascenso de cinco pesos en noviembre.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 59 millones, a USD 41.959 millones , el stock más elevado desde el 13 de octubre.

Los depósitos en dólares del sector privado mantuvieron en noviembre una trayectoria ascendente y alcanzaron USD 35.540 millones , de acuerdo con datos oficiales. La cifra representa un nuevo máximo desde la salida de la convertibilidad y marca la continuidad del incremento observado en octubre, cuando el stock se había ubicado apenas por encima de los USD 35.100 millones.

El feriado de Estados Unidos impidió que las buenas conclusiones de la rueda de ayer marquen una tendencia definida. Pero los inversores tienen motivos para celebrar:

El dólar minorista finalizó el jueves sin variantes, a $1.475 para la venta en el Banco Nación . Así, la divisa igualó el precio de cierre del 31 de octubre . El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.474,55 para la venta (baja de 1,08 pesos o 0,1% en el día) y $1.474,55 para la compra.

