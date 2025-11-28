Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 28 de noviembre

El billete al público se estabiliza en $1.475 para la venta. El dólar mayorista retrocede a $1.435

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista finalizó el jueves sin variantes, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Así, la divisa igualó el precio de cierre del 31 de octubre. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.474,55 para la venta (baja de 1,08 pesos o 0,1% en el día) y $1.474,55 para la compra.

Se acelera el desarme de la cobertura en dólares tras la mejora del humor de los mercados

Los inversores comenzaron a desarmar las posiciones que habían tomado en moneda extranjera antes de las elecciones legislativas, mientras continúa el buen clima en el mundo bursátil

Antes de las elecciones, los inversores dolarizaron buena parte de sus carteras y ese proceso comenzó a invertirse. (Reuters)

El feriado de Estados Unidos impidió que las buenas conclusiones de la rueda de ayer marquen una tendencia definida. Pero los inversores tienen motivos para celebrar:

Los depósitos en dólares superaron los USD 35.000 millones y marcaron un nuevo récord

Es el valor más alto registrado desde la salida de la convertibilidad. En el mes se registró una suba de USD 435 millones con respecto a octubre

El aumento mensual de USD 435 millones llevó al stock de depósitos en dólares a su nivel más alto en más de dos décadas (Shutterstock)

Los depósitos en dólares del sector privado mantuvieron en noviembre una trayectoria ascendente y alcanzaron USD 35.540 millones, de acuerdo con datos oficiales. La cifra representa un nuevo máximo desde la salida de la convertibilidad y marca la continuidad del incremento observado en octubre, cuando el stock se había ubicado apenas por encima de los USD 35.100 millones.

Crecieron las reservas

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 59 millones, a USD 41.959 millones, el stock más elevado desde el 13 de octubre.

El dólar cortó la racha alcista de cinco días consecutivos, con menos actividad por el feriado en EEUU

La divisa terminó sin cambios a $1.475 para la venta en el Banco Nación. El mayorista bajó a $1.450 y el monto operado se redujo por el receso norteamericano del Día de Acción de Gracias

El dólar es negociado casi al mismo precio que en el cierre de octubre.

Después de cinco ruedas de suba, el dólar mayorista interrumpió la racha y restó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.450 para la venta. El tipo de cambio marca un leve ascenso de cinco pesos en noviembre.

