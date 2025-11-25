Economía

Mercados: las acciones negocian dispares y sube el riesgo país tras el feriado largo

El S&P Merval sube un leve 0,2%, a 2.770.000 puntos, mientras que los ADR en Wall Street son negociados con tendencia dispar

El mercado bursátil retomó este martes su actividad normal el receso del fin de semana largo, que frenó la dinámica operativa de cara al inminente cierre mensual de las carteras.

A las 11:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un leve 0,2%, en los 2.770.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se observan números dispares. Destacan las bajas de IRSA (-2,9%) y Globant (-1,9%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con precios mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumenta cuatro unidades para la Argentina, en los 638 puntos básicos.

Los bancos no atendieron al público ni viernes ni lunes último, mientras que la bolsa porteña concretó solo transacciones hacia el final de la semana pasada, pero sin liquidaciones de contado.

El reacomodamiento previsto para esta semana está en sintonía con las fuertes ganancias en los activos desde el mes pasado, con el triunfo del Gobierno en las elecciones de medio término, con la mejora del peso frente al dólar y con la retracción en la tasa de interés.

Operadores especulan con que un grupo de bancos internacionales evalúa un crédito “repo” por unos 4.500 millones de dólares para Argentina, orientado a garantizar los vencimientos de deuda de enero próximo, luego de caerse un mega préstamo de 20.000 millones de dólares.

“Creemos que es probable que el Gobierno recupere el acceso a los mercados (internacionales) para finales del primer trimestre de 2026 si logra aprobar el presupuesto de 2026 junto con las reformas laborales y tributarias en el Congreso”, indicó BancTrust & Company.

No fueron “bien recibidos los headlines sobre cambios en la estrategia de financiamiento con bancos internacionales, la cual podría mutar hacia un crédito ‘repo’ así como también eventualmente un canje y una emisión aprovechando la fuerte demanda que han reflejado las emisiones corporativas y provinciales”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“La disciplina fiscal se sostiene pese a la caída real de los ingresos”, sostuvo el Banco CMF. “Del lado del gasto, el incremento acumulado responde sobre todo a mayores erogaciones en prestaciones sociales y a obligaciones operativas del Estado (...) En este marco, que la disciplina fiscal se mantenga durante el período electoral es una noticia muy positiva”, agregó.

“El Gobierno tiene tres frentes en lo financiero y pareciera que hay una estrategia: debe cubrir vencimiento de deuda, está comprometido a sumar reservas para el banco central y está ante una mayor demanda de pesos por cuestiones típicas de estacionalidad”, señaló a Reuters un asesor corporativo de Bull Market Brokers.

“Se especula con que buscará una REPO (préstamo bancario) mayor al próximo vencimiento, la diferencia a pagar por deuda en enero se la vendería (en dólares) al banco central para que acumule reservas y con los pesos recibidos, el Tesoro daría liquidez a las necesidades de la coyuntura económica”, agregaron desde Bull Market.

Queda “claro que el optimismo por los activos locales perdura”, definió en un reporte Portfolio Personal Inversiones. “En particular, estaremos atentos a cualquier novedad sobre la eventual recompra de deuda soberana o sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina pues podría aportar un nuevo impulso a las cotizaciones”, añadió.

“El buen resultado electoral del oficialismo (en las legislativas de octubre) y el acuerdo financiero con Estados Unidos ofrece mayor certidumbre de cara al futuro”, pronosticó el economista Pablo Besmedrisnik, analista de VDC Consultora.

“Con un riesgo país estabilizado en torno a los 600 puntos básicos, las empresas argentinas continúan aprovechando el renovado apetito inversor” mediante emisión de deuda, señaló Wise Capital.

