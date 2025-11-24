Economía

Empleo y salarios: las fuertes diferencias en lo que va del gobierno de Milei y los asombrosos datos del sector petrolero

Los salarios recuperaron respecto a noviembre de 2023, pero hay diferentes entre sectores. El detalle del sector de hidrocarburos y los beneficios en el impuesto a las Ganancias

Guardar
Para el Indec en septiembre
Para el Indec en septiembre los salarios crecieron un 2,2% a nivel general, a partir de una variación del 5,7% en el sector privado no registrado.

En el más de año y medio de gestión de Javier Milei hay diferencias marcadas en los distintos sectores y, sobre todo, entre los asalariados, que se exponen en los asombrosos datos del sector petróleo, que podría acceder a mayores beneficios en el impuesto a las Ganancias.

Un informe de la consultora Invecq expuso que hay variaciones en el nivel de actividad por sector, a pesar de que hay una tendencia de fondo de estancamiento desde febrero, pero también en los salarios reales.

“El bloque de sectores ganadores (agro, energía, minería, intermediación financiera) se encuentra, en promedio, un 11% por encima del nivel de noviembre de 2023″, destacaron. Mientras que los perdedores (construcción, industria, otros servicios) están, en promedio, un -9% por debajo.

infografia

Y si bien a nivel de empleo, todos están por debajo de noviembre de 2023, en el ámbito de los salarios hubo una recuperación aunque dispar. “El salario real general se encuentra +2,5% por encima, pero los sectores ganadores muestran la mayor recuperación con un alza de +5,8%, mientras que los sectores perdedores se recuperan de forma más moderada, con un aumento de +1,9%“, puntualizaron.

Prueba de ello es el informe de la Cámara de Explotación y de Recursos Hidrocarburíferos (Ceph), con base en los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los trabajadores registrados en la actividad “Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural”.

Los sueldos más altos están
Los sueldos más altos están en Neuquén, con un promedio de USD 7.096 y los más bajos en Santa Cruz, USD 6.363.

“Mientras que la remuneración en el año 2021 promediaba los USD 4.386 mensuales, en el último año alcanzó los USD 6.779, es decir que ese valor promedio tuvo un incremento del 55%. Esta situación se observa de manera similar en todas las provincias”, destacaron.

Con beneficios en Ganancias

Y se trata de un sector que por años gozó de beneficios respecto al impuesto a las Ganancias. Durante la gestión de Alberto Fernández, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, firmó dictámenes que otorgaban una exención para los trabajadores petroleros, que incluía a aquellos que se desempeñaban en una oficina en el centro porteño.

“El beneficio quedó, pero solo para los que trabajan en boca de pozo. Antes, el beneficio casi que aplicaba a todos, incluso a un administrativo que trabajaba en Torres Catalinas”, afirmó la socia de LFS Tax, Florencia Fernández Sabella.

De cara a la reforma tributaria que enviará el Gobierno durante las sesiones extraordinarias en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que se incluirán cambios en Ganancias respecto a las deducciones. “Creo que la intención del gobierno es hacer algo más generalizado y no por rubro o sindicato”, destacó.

Los datos oficiales

A la hora de hablar de salarios, en el Gobierno utilizan el Índice que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Que en septiembre presentó una variación del 2,2% (por encima de la inflación, 2,1%), pero con base en datos cuestionables sobre el sector privado no registrado.

El Indec llega a esa suba general, con base en sostener que los salarios privados registrados aumentaron 1,4% en el mes, los públicos 1,1% y los privados no registrados 5,7%. “Ese indicador tiene atraso de cinco meses porque surge de la Encuesta Permanente de Hogares. No parece representativo”, destacó un economista.

Lo que resta del año

De cara a lo que resta del año, en Invecq esperan que continúe la irregularidad de la actividad económica, con subas y bajas. Luego de la variación positiva de +0,3%, tras tres meses consecutivos de caídas, esperan una caída cercana al -1% en septiembre, reflejando la desaceleración en créditos y comercio minorista de ese mes.

El próximo martes, el Indec va a dar a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae). Un dato que genera gran expectativa dado que se confirmará si hay recesión técnica o no (tiene que haber dos trimestres consecutivos a la baja).

Luego de la victoria en las elecciones de medio término, el equipo económico dio algunos indicios de que la fase del programa de apretón monetario era cosa del pasado. En la primera licitación, liberó $5 billones y las tasas comenzaron a bajar. Aunque el bajo nivel de depósitos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), frente a los altos vencimientos, complica que se pueda continuar con esta estrategia.

Temas Relacionados

Luis CaputoJavier MileiSalariosGananciasPetrolerosEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuatro factores que apuntalan la estabilidad de la cotización del dólar tras las elecciones legislativas

Reservas en recuperación, mayor calma en el mercado interno y nuevos acuerdos internacionales explican el escenario actual. Analistas desglosan qué sostiene al tipo de cambio y proyectan un “peso fuerte” para el próximo año

Cuatro factores que apuntalan la

Baja de retenciones al petróleo convencional: las empresas explicaron por qué no alcanza con Vaca Muerta

Los costos operativos de extracción superan los márgenes de rentabilidad, poniendo en riesgo el 48% de las reservas probadas del país y comprometiendo el abastecimiento de crudo pesado a las refinerías.

Baja de retenciones al petróleo

“El más exitoso de la historia”: Milei destacó la ocupación hotelera del fin de semana largo

Lo hizo en base a datos suministrados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, sobre Mar del Plata, Cariló, Pinamar y Tandil. Algunas comparaciones con otros años

“El más exitoso de la

Argentina duplicó el nivel de crédito al sector privado en dos años pero sigue lejos del resto de los países latinoamericanos

La brecha con los principales mercados de la región persiste, debido a la falta de liquidez y reservas. Qué debe pasar para que se dispare el financiamiento

Argentina duplicó el nivel de

La presión tributaria de las pymes duplica la de las empresas beneficiarias del RIGI

Un estudio privado advierte que la carga fiscal efectiva de las pequeñas y medianas empresas alcanza el 45%, frente al 20% o 25% que tributan los grandes proyectos beneficiados por el nuevo régimen oficial.

La presión tributaria de las
DEPORTES
El enojo de Ariel Holan

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
Marcelo Polino fue homenajeado en

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar como Revelación en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

INFOBAE AMÉRICA

Jan Kerouac, la hija rebelde

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra