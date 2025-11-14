Economía

Mercados en vivo: las acciones argentinas suben en el premarket de Wall Street tras el anuncio del acuerdo con EEUU

Antes de la apertura de los mercados, las compañías argentinas respondieron con moderadas alzas a la noticia

Alzas en el premarket

Sobre las 9 de la Argentina, las operaciones de los American Depositary Receipts (ADR) de compañías argentinas en el premarket mostraron subas moderadas, ante las expectativas generadas por el anuncio del acuerdo comercial con EEUU.

Las principales alzas se registraron en forma previa a la apertura del mercado fueron Banco Macro (1,27%), YPF (0,24%), Banco Supervielle (0,5%), Ternium (0,3%) y Pampa Energía (0,17%).

El entusiasmo de los mercados por la noticia del acuerdo comercial entre la Argentina y EEUU se combinó con una jornada negativa a nivel global. Las bolsas mundiales arrancaron el viernes con caídas, ya que el tono agresivo de las autoridades de la Reserva Federal desvanecía las esperanzas de un recorte de tasas de interés en diciembre, mientras aumentaba la angustia por el confuso calendario de datos y preocupaciones sobre la inteligencia artificial, según reportó Reuters.

Las acciones de Tokio, París y Londres caían con fuerza y la preocupación por el próximo presupuesto británico agravaba las dificultades en los mercados británicos. Los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura a la baja tras los desplomes de la víspera.

La preocupación por la inflación y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral, tras dos recortes de tasas en Estados Unidos este año, hacen que cada vez más autoridades de la Fed se muestren reticentes a una mayor relajación. Los mercados ven ahora un 49% la probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en diciembre, frente a algo más del 60% de inicios de la semana.

La preocupación por la falta de datos económicos debido al cierre del Gobierno estadounidense -que finalizó esta semana- y las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas en el contexto del auge de la IA están contribuyendo al nerviosismo de los mercados financieros.

