Dólar hoy en vivo: a cuánto se opera cada cotización este lunes 10 de noviembre

Apertura con expectativas positivas

El mercado cambiario inicia la semana con foco en la reacción de las cotizaciones luego del inesperado resultado electoral y los últimos anuncios oficiales. Los analistas destacan la importancia del intento oficial de recomprar bonos y acumular reservas como parte de una estrategia para fortalecer el peso y estabilizar la economía. Persisten dudas sobre la sostenibilidad de la banda de flotación -pese a las aclaraciones oficiales- y el nivel del dólar, ante un contexto donde el Gobierno apuesta a un mayor ingreso de capitales y a la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. El mercado local muestra menor volatilidad, tasas en ajuste y una brecha cambiaria en mínimos, aunque permanecen atentos a señales políticas y financieras tanto a nivel local como internacional. Aquí, el minuto a minuto de todas las cotizaciones y novedades del día.