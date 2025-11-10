Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se opera cada cotización este lunes 10 de noviembre

El dólar abre la semana bajo la mirada de analistas y operadores tras las recientes elecciones y los anuncios oficiales sobre la recompra de bonos y acumulación de reservas. El mercado espera definiciones en torno al Presupuesto 2026 y la política cambiaria

15:00 hsHoy

Primeras cotizaciones: estabilidad y baja en la brecha

La jornada cambiaria comenzó con el dólar oficial estable en 1.445 pesos en el Banco Nación, mientras que el mayorista también mantiene su valor en 1.415 pesos. El dólar libre muestra una leve suba y se negocia en 1.420 pesos. En el segmento financiero, el dólar MEP retrocede a 1.452,94 pesos y el contado con liquidación también se ajusta a la baja, ubicándose en 1.473,22 pesos. El dólar tarjeta permanece en 1.878,50 pesos. El riesgo país registra una marcada caída y se sitúa en 596 puntos básicos, reflejando mayor confianza en los mercados al inicio de la semana.

14:45 hsHoy

Apertura de la bolsa: alza selectiva y expectativas renovadas

La rueda bursátil local comenzó la semana con señales de optimismo entre inversores, que reaccionan al mayor margen de maniobra que logró el oficialismo en el Congreso tras las recientes elecciones. Los activos argentinos muestran un sesgo alcista y el S&P Merval sube más de 3% tras una semana previa de toma de ganancias. Las acciones financieras, energéticas y de la construcción destacan como ejes de la recuperación, en un contexto de menor volatilidad y creciente confianza. El mercado también sigue de cerca la recompra de bonos anunciada por el ministro Caputo y el impacto del swap por 20.000 millones de dólares otorgado por el Tesoro de Estados Unidos, que otorga respaldo financiero y político. Los bonos soberanos operan con leves alzas y el riesgo país se mantiene debajo de los 600 puntos.

14:33 hsHoy

Qué anticipan las consultoras y qué medidas tomaría el Gobierno para cumplir con el FMI y el Tesoro de EEUU

Los analistas siguen con un ojo la política cambiaria y de reservas del gobierno argentino y con el otro lo que sucede en Washington y en Wall Street

Fachada de la sede del
Fachada de la sede del Tesoro de EEUU, un socio clave del gobierno de Milei REUTERS/Andrew Kelly

Comienza una semana en que se esperan cambios importantes al rumbo económico. Las principales consultoras se centraron en la necesidad de que se profundice la baja de tasas y cambie el esquema de bandas, para no atrasar al dólar. La vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales, con la baja del riesgo país, es otra preocupación.

14:29 hsHoy

Cierres de referencia para el inicio de semana

El mercado cambiario retoma su actividad este lunes tras una jornada anterior que dejó al dólar oficial en 1.445 pesos en el Banco Nación, mientras que el dólar libre y el mayorista finalizaron en 1.415 pesos. El dólar MEP se ubicó en 1.468 pesos y el dólar CCL llegó a 1.488,15 pesos en una de sus variantes. El valor para operaciones con tarjeta cerró en 1.878,50 pesos. El riesgo país, por su parte, terminó el viernes en 636 puntos. Estos valores actúan como referencia ante una semana marcada por expectativas sobre la política monetaria y definiciones legislativas clave.

14:20 hsHoy

Apertura con expectativas positivas

El mercado cambiario inicia la semana con foco en la reacción de las cotizaciones luego del inesperado resultado electoral y los últimos anuncios oficiales. Los analistas destacan la importancia del intento oficial de recomprar bonos y acumular reservas como parte de una estrategia para fortalecer el peso y estabilizar la economía. Persisten dudas sobre la sostenibilidad de la banda de flotación -pese a las aclaraciones oficiales- y el nivel del dólar, ante un contexto donde el Gobierno apuesta a un mayor ingreso de capitales y a la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. El mercado local muestra menor volatilidad, tasas en ajuste y una brecha cambiaria en mínimos, aunque permanecen atentos a señales políticas y financieras tanto a nivel local como internacional. Aquí, el minuto a minuto de todas las cotizaciones y novedades del día.

