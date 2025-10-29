De cuánto será la PUAM de ANSES en noviembre 2025

El incremento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor busca proteger el ingreso de los adultos mayores frente a la inflación. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Con la reciente publicación de los indicadores oficiales de inflación correspondientes a septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de todas las prestaciones, lo que incluye modificaciones claves en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De este modo, a partir de noviembre el monto mensual de la PUAM sufrirá un incremento automático que responde a la aplicación de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este aumento llega en un contexto de ajustes generales dentro del sistema previsional, así como de políticas de refuerzo implementadas para garantizar un ingreso mínimo a quienes perciben los haberes más bajos.

Sin embargo, esta modificación no será el único cambio relevante para los titulares. Junto con el monto actualizado, quienes perciban esta prestación y no superen determinados umbrales, accederán a un bono complementario que eleva el ingreso de bolsillo, con motivo de que ningún beneficiario quede por debajo del piso establecido.

Qué es la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva incluida dentro del sistema de la seguridad social administrado por la ANSES. Fue creada con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo mensual a las personas mayores que no accedieron a una jubilación ordinaria por falta de aportes suficientes durante su vida laboral.

El monto de la PUAM siempre se ubica por debajo de la jubilación mínima, pero puede complementarse con bonos extraordinarios (Eduardo Parra / Europa Press)

Esta asistencia se otorga a adultos mayores de 65 años que residen en la Argentina y no cuentan con ningún tipo de beneficio jubilatorio ni pensión contributiva. El monto que reciben estos beneficiarios es siempre inferior al haber mínimo que corresponde a las jubilaciones ordinarias, aunque periódicamente se ajusta en función de la fórmula de movilidad previsional, que contempla la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

Con este mecanismo, el Estado busca evitar que la población de adultos mayores sin acceso a una jubilación formal quede relegada en materia de ingresos frente al avance de la inflación y otras variables económicas.

De cuánto será la PUAM en noviembre 2025

Tras conocerse el dato de la inflación en el mes de septiembre, la PUAM tendrá un nuevo ajuste en noviembre de 2025. De este modo, y según el esquema de movilidad, el haber mensual ascenderá a $266.520.

A pesar de este incremento, la prestación sigue ubicándose por debajo del monto asignado a las jubilaciones mínimas ordinarias. Sin embargo, puede verse complementado por bonos extraordinarios que refuercen el vigente, lo que permitirá un ingreso extra al bolsillo para quienes queden por debajo del tope unificado.

De cuánto serán las jubilaciones en noviembre 2025

Por su parte, la ANSES implementó un aumento del 2,1% en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Así, el haber mínimo garantizado para quienes perciben jubilaciones ascendió a $333.150. Este valor constituye el ingreso básico que recibirán aquellos jubilados y pensionados que no superan el umbral mínimo del sistema previsional. No obstante, a este monto se suma el pago automático de un bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de asegurar un ingreso de bolsillo de $403.150.

El bono de $70.000 se pagará automáticamente a quienes cobren haberes iguales o inferiores al mínimo previsional garantizado

El haber máximo para las jubilaciones ordinarias alcanzará en noviembre los $2.241.788,48, monto que no está alcanzado por el bono extraordinario, ya que su valor supera el piso establecido para el pago de refuerzos. Con este mecanismo, el esquema de ingresos busca nivelar la situación de miles de jubilados y pensionados ante la evolución de la inflación y las particularidades de cada régimen previsional.

Quiénes cobrarán el bono de jubilados de ANSES

El pago del bono complementario de $70.000 se otorga con carácter automático a todos los beneficiarios que perciben haberes equivalentes o inferiores al haber mínimo previsional garantizado, es decir, $333.150. No serán beneficiarios de este extra aquellos que superen los $403.150.

Los principales destinatarios de este bono extraordinario son los jubilados y pensionados que cobran la prestación mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC).