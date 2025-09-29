Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

El dólar al público finalizó negociado el viernes a $1.350 para la venta en el Banco Nación, con baja de cinco pesos o 0,3%, el precio más bajo desde el 28 de agosto. A lo largo de la última semana la caída acumulada fue de 165 pesos o un 10,9% desde el récord nominal de $1.515 del viernes 19.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.364,73 para la venta (suba de 10,70 pesos o 0,8%) y $1.315,97 para la compra.
El Gobierno logró superar el intenso shock que alteró las expectativas económicas gracias al respaldo excepcional de Estados Unidos.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron USd 1,889 millones en el día, a USD 41.238 millones, con compras en bloque efectuadas por el Tesoro en el mercado de cambios
Las cotizaciones bursátiles del dólar se dispararon esta tarde después de que el Banco Central restringió operaciones cruzadas entre el mercado oficial del dólar y la operatoria bursátil de la divisa, que ahora no podrán efectuarse sin intermediar un plazo de 90 días.
El dólar “contado con liquidación” mediante bonos subió casi 92 pesos o un 6,8%, a $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de 86 pesos o 3,5%, a 1.423,36 pesos.
Así, con un dólar para ahorro a $1.350 para la venta, según la cotización del Banco Nación, la brecha cambiaria se amplió a 7,7% respecto del “liqui” y a 5,4% respecto del dólar MEP.
La cotización del blue del dólar repunto firme sobre el cierre de los negocios del viernes, por el impulso de las alzas en el precio del dólar Bolsa. La divisa negociada en el mercado marginal avanzó 30 pesos o 2,1%, a $1.440 para la venta.