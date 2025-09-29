Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

El dólar al público en el Banco Nación es ofrecido a $1.350 para la venta. Las reservas del BCRA aumentaron casi USD 1.900 millones, con compras del Tesoro por más de USD 1.300 millones

Guardar
13:04 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó negociado el viernes a $1.350 para la venta en el Banco Nación, con baja de cinco pesos o 0,3%, el precio más bajo desde el 28 de agosto. A lo largo de la última semana la caída acumulada fue de 165 pesos o un 10,9% desde el récord nominal de $1.515 del viernes 19.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.364,73 para la venta (suba de 10,70 pesos o 0,8%) y $1.315,97 para la compra.

13:03 hsHoy

El respaldo financiero internacional dio alivio cambiario, pero la incertidumbre persiste

La estabilización del dólar y la mejora de los mercados bursátiles tras el apoyo de EEUU contrastan con la fragilidad política, la dificultad para acumular reservas y el reto fiscal, condicionando el panorama económico

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La estabilización del dólar y
La estabilización del dólar y los activos se da en un contexto de alta vulnerabilidad (Foto: Reuters)

El Gobierno logró superar el intenso shock que alteró las expectativas económicas gracias al respaldo excepcional de Estados Unidos.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

Las reservas del Banco Central aumentaron casi USD 1.900 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron USd 1,889 millones en el día, a USD 41.238 millones, con compras en bloque efectuadas por el Tesoro en el mercado de cambios

13:03 hsHoy

Creció la brecha cambiaria con los financieros

Las cotizaciones bursátiles del dólar se dispararon esta tarde después de que el Banco Central restringió operaciones cruzadas entre el mercado oficial del dólar y la operatoria bursátil de la divisa, que ahora no podrán efectuarse sin intermediar un plazo de 90 días.

El dólar “contado con liquidación” mediante bonos subió casi 92 pesos o un 6,8%, a $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de 86 pesos o 3,5%, a 1.423,36 pesos.

Así, con un dólar para ahorro a $1.350 para la venta, según la cotización del Banco Nación, la brecha cambiaria se amplió a 7,7% respecto del “liqui” y a 5,4% respecto del dólar MEP.

13:03 hsHoy

El dólar blue, a 1.440 pesos

La cotización del blue del dólar repunto firme sobre el cierre de los negocios del viernes, por el impulso de las alzas en el precio del dólar Bolsa. La divisa negociada en el mercado marginal avanzó 30 pesos o 2,1%, a $1.440 para la venta.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Nuevas trabas del BCRA: cómo se puede comprar dólar oficial y MEP a partir de hoy

A partir de este lunes, quienes operan con divisas deben cumplir nuevas regulaciones cambiarias que inciden directamente sobre los procedimientos y restricciones en el mercado financiero local

Nuevas trabas del BCRA: cómo

ATE anunció asambleas en 21 aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos este lunes

Es a raíz de un conflicto con trabajadores de la ANAC, que reclaman aumentos salariales. El gremio anticipó la medida y aseguró que el reclamo pone en riesgo la seguridad en las operaciones

ATE anunció asambleas en 21

Se derrumban las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Nuevas condiciones para las colocaciones a corto plazo modifican el mapa de rendimientos y complican la estrategia para quienes buscan proteger sus pesos de la inflación

Se derrumban las tasas de

Ratificaron en su cargo a los miembros del directorio del BCRA y nombraron a un alto titular del BICE

En el BCRA, Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento continuarán en la conducción. Mientras que en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior fue nombrado Evert Ignacio Van Tooren

Ratificaron en su cargo a

El efectivo pierde terreno: las billeteras y transferencias se consolidan en el sistema de pagos minoristas

El Banco Central informó que las transferencias inmediatas crecieron 21% en cantidad y que los pagos con QR treparon casi 58% en montos en el último año

El efectivo pierde terreno: las

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho funciones poco conocidas de

Ocho funciones poco conocidas de Android para usar el celular de manera diferente: pantalla dividida, atajos y más

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Detuvieron a un cartero y al encargado de un edificio por una estafa millonaria con una tarjeta de débito

“La piel siente toda la vida... ¿no?" Una charla sobre el renacer femenino en la vejez

¿Cómo se escribe la alternativa en español a late night? La RAE lo aclara

INFOBAE AMÉRICA

Temblor en Chile hoy 29

Temblor en Chile hoy 29 de septiembre: magnitud y epicentro reportados por el CSN

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

La esposa de Eric Dane afirmó que sus hijas “están sufriendo mucho” por la esclerosis del actor

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

El Pelón, asesino serial de Uruguay, fue imputado por cuatro homicidios: piden una pena de 45 años

DEPORTES

De campeón del mundo con

De campeón del mundo con su selección a ultra de su equipo: la imagen de una figura del fútbol que recorre el mundo

El emocionante regreso a la F1 del piloto que hace cinco años sufrió un dramático accidente entre llamas: “Me hicieron llorar”

El City pagó USD 100 millones por él, pero sus excesos y adicciones determinaron su abrupta salida del club: “No me ayudé”

El penal sentado que atajó Agustín Rossi en el triunfo de Flamengo y su gesto que causó furor en Brasil

Por qué las próximas dos carreras serán clave para el futuro de Colapinto en la F1: las bases para el anuncio de Alpine