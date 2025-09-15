Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Tesla reveló la recompra de acciones antes de la apertura de Wall Street.

Las acciones de Tesla suben 6% a USD 419 en Wall Street, después de que el consejero delegado, Elon Musk, revelara la compra de más de 2,5 millones de acciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares.

Esto supone una mejora en la capitalización bursátil de la compañía de unos USD 77.000 millones en un día, a 1,349 billón de dólares.

Trascendió que Musk compró varias cantidades de acciones a diferentes precios el viernes, según un documento regulatorio. El movimiento puede ser interpretado por los mercados como una señal de que el multimillonario sigue confiando en el futuro de la empresa.

El salto de cotización de Tesla.

Tesla presentó a principios de este mes un paquete de compensación propuesto para Musk que posiblemente lo convertiría en el primer billonario del mundo si alcanza una serie de objetivos extremadamente agresivos para la empresa en la próxima década.

Tesla informó en un documento regulatorio que entregará a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ciertos objetivos de rendimiento, como aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y el beneficio operativo. Si los accionistas aprueban el nuevo paquete de compensación, podría convertir a Musk en el primer ejecutivo del mundo con un billón de dólares, y marcaría un nuevo nivel de compensación desproporcionada en un país ya conocido por remuneraciones extremas. Pero la recompensa es en acciones, no en efectivo, y los objetivos también son extremos.

La fuerte apuesta de Musk revalida su confianza en el futuro de la automotriz.

Para obtener su primer paquete de acciones equivalente al 1% de la empresa, Musk tendría que convencer a los inversores en el mercado de valores de que Tesla vale dos billones de dólares en total, el doble de lo que la valoran hoy, y también alcanzar varios otros hitos. Para recibir todas las acciones ofrecidas y convertirlo en el primer hombre de un billón de dólares del mundo, se requeriría que el valor de mercado aumente a 8,5 billones de dólares, el doble de la empresa más valiosa del mundo actualmente, el fabricante de chips Nvidia.

Tesla vio una caída en las ventas este año, en gran parte debido a la reacción negativa por la cercanía de Musk con el presidente Donald Trump. Tesla también enfrenta una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y, particularmente, de China.

Musk es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto hoy de USD 419.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg

Los inversionistas se mostraron cada vez más preocupados por la trayectoria de la empresa después de que Musk pasara tanto tiempo en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos.

Tesla tiene previsto celebrar su junta anual de accionistas el 6 de noviembre, donde los inversionistas votarán sobre el nuevo paquete de compensación.

Un año difícil apara las ventas de Tesla

La compra demuestra confianza en las perspectivas de Tesla tras un primer semestre difícil, en el que las ventas de vehículos cayeron un 13% a nivel mundial. Si bien Musk elogió la apuesta de Tesla por los robotaxis y los robots humanoides, también advirtió que la compañía podría afrontar “algunos trimestres difíciles” después de que Estados Unidos elimine gradualmente los incentivos a la compra de coches eléctricos a finales de este mes.

El negocio automovilístico de Tesla siguió mostrando signos de tensión, y la firma de investigación de mercado Cox Automotive estima que su cuota de mercado de vehículos eléctricos en EEUU cayó por debajo del 40% en agosto. Las matriculaciones también siguieron cayendo el mes pasado en los principales mercados europeos, y los envíos de vehículos desde la fábrica de la compañía en Shanghái disminuyeron tanto en julio como en agosto.

Robyn Denholm, quien preside el consejo de administración de Tesla desde 2018, calificó a Musk de “líder generacional” en una entrevista con Bloomberg Television el 12 de septiembre. Minimizó la preocupación de que la actividad política de Musk haya perjudicado el rendimiento de la compañía y sugirió que tiene un amplio margen de maniobra al respecto de cara al futuro.

“Lo que haga desde una perspectiva personal, en cuanto a sus motivaciones políticas, es cosa suya”, dijo Denholm. “Estamos en una democracia, así que todos pueden expresar sus puntos de vista”.

Al día siguiente, Musk participó por vía remota en una marcha en Londres organizada por el agitador de extrema derecha Tommy Robinson. El multimillonario predijo que la violencia se avecinaba en el Reino Unido y dijo a los asistentes: “O se defienden o mueren”. Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el lenguaje de Musk de incendiario y peligroso.