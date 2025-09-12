Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de septiembre

El dólar al público finalizó el jueves negociado a $1.445 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos o 0,7% en el día. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa minorista concluyó a $1.445,43 para la venta (alza de 11,64 pesos o 0,8%) y a $1.393,45 para la compra.
Los inversores se están acomodando a un cambio de las reglas del juego, impensable hasta hace una semana, donde el dólar sube hasta cerca del techo de la flotación y las tasas bajan de manera cotidiana.
El dólar operó en alza por cuarto día seguido en el mercado mayorista, mientras que en la Bolsa se atravesó una sesión selectiva y con cautela operativa después de la recuperación observada en las anteriores dos ruedas.
En línea con lo que vino sucediendo en los primeros días tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los principales referentes del equipo económico aseguraron ayer que la intención es aflojar el “súper apretón económico” que generó un fuerte impacto en la actividad. Por un lado se mantendrá la política de reducción de la tasa de interés, pero al mismo tiempo darían marcha atrás con algunas medidas que complicaron el funcionamiento de los bancos.