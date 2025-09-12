Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 12 de septiembre

El dólar al público es ofrecido a $1.445 en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.410

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó el jueves negociado a $1.445 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos o 0,7% en el día. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa minorista concluyó a $1.445,43 para la venta (alza de 11,64 pesos o 0,8%) y a $1.393,45 para la compra.

Si el dólar se acerca a los $1.470, el techo de la banda cambiaria, ¿el mercado se animará a desafiar al BCRA?

El gran interrogante pasa por saber si hoy los inversores van a pulsear con el Banco Central, que tiene USD 14.000 millones para intervenir

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Foto de archivo - Frente superior del banco central de Argentina, en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Los inversores se están acomodando a un cambio de las reglas del juego, impensable hasta hace una semana, donde el dólar sube hasta cerca del techo de la flotación y las tasas bajan de manera cotidiana.

Jornada financiera: el dólar subió a $1.445 y las acciones argentinas perdieron hasta 6% en Wall Street

El dólar avanzó en todos los segmentos del mercado. El S&P Merval cayó 1,1% pese al cierre récord de los índices de Nueva York, que apuntalaron a las bolsas mundiales

Wall Street anotó nuevos máximos, mientras que los activos argentinos cayeron.

El dólar operó en alza por cuarto día seguido en el mercado mayorista, mientras que en la Bolsa se atravesó una sesión selectiva y con cautela operativa después de la recuperación observada en las anteriores dos ruedas.

El equipo económico anunció que suavizará el apretón monetario para que se recupere el crédito

Se trata de una primera reacción tras la derrota del domingo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Buscan que la baja de tasas se sostenga y que los bancos tengan mayor disponibilidad de pesos para financiar a las empresas

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Luis Caputo, Santiago Bausili y José Luis Daza

En línea con lo que vino sucediendo en los primeros días tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los principales referentes del equipo económico aseguraron ayer que la intención es aflojar el “súper apretón económico” que generó un fuerte impacto en la actividad. Por un lado se mantendrá la política de reducción de la tasa de interés, pero al mismo tiempo darían marcha atrás con algunas medidas que complicaron el funcionamiento de los bancos.

La Cámara de la Construcción alertó sobre la fuerte crisis del sector: caída de la actividad, incertidumbre y paralización de obras

Con reducción persistente en contratos, demora en pagos estatales y una agenda de reclamos que suma preocupaciones, empresarios y trabajadores se enfrentan a desafíos que impactan tanto en el empleo como en la economía nacional

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

Este texto detalla los importes actualizados, la modalidad de pago y los requisitos para acceder a la ayuda social

El proyecto de GNL argentino en el principal evento mundial de gas: negociaciones de YPF y furor por las camisetas de Messi

La oportunidad de la Argentina en posicionarse como proveedor mundial de combustible fue parte de las charlas de pasillo y los paneles de la Gastech 2025, en Milán. Las reuniones de Horacio Marín, las fotos en el stand, la negociación con Exxon Mobile y el diseño del “Argentina LNG”

Freud desafía a los CEO: lo que los líderes ignoran y las empresas necesitan para prosperar

Hace casi un siglo, Sigmund Freud escribió El malestar en la cultura. Su tesis: toda cultura exige renuncias individuales en nombre del bien común, y ese malestar nunca desaparece

Cómo funcionan los autos de rango extendido y por qué pueden salvar a los motores tradicionales

Aunque son híbridos, muchos fabricantes los hacen pasar por eléctricos. Usan un motor de combustión solo para cargar la batería, generando mínimas emisiones, mayor autonomía y menor costo

Conmovedor relato de la madre de un joven de 18 años que se quitó la vida: “El suicidio llegó como desenlace de una enfermedad que nunca se diagnosticó”

Cuándo se lanzó el Nokia 1100 y cuánto vale hoy

Durante su viaje a New York para hablar en Naciones Unidas, Milei cenará con Bessent y Georgieva en la Gala del Atlantic Council

Claudia Piñeiro pone el foco en la ansiedad y desconfianza que genera la cultura del clickbait

Emiliano Yacobitti: “Si Diputados no ratifica la ley, la universidad que veremos a fin de año no será la misma que hoy”

Justin Bieber sorprende a sus fans con una publicación en ropa interior

El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

Aumenta el costo de la ESTA para entrar a Estados Unidos: esto deberán pagar los viajeros

La ONU publicó un informe sobre Derechos Humanos en Corea del Norte: “Ninguna otra población sufre tantas restricciones”

Los 10 K-dramas que arrasan en Corea del Sur y puedes maratonear este fin de semana

La tajante respuesta de Xabi Alonso ante la chance de ceder a Franco Mastantuono a la selección argentina para el Mundial Sub 20

Se juega la fecha 8 del Torneo Clausura con cinco partidos el día viernes: hora, TV y posibles formaciones

El gesto de Franco Mastantuono que impresionó al Real Madrid: sería titular ante Real Sociedad

Los Pumas tendrán un partido de alto riesgo contra Australia por la 4ª fecha del Rugby Championship: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a San Lorenzo con un ojo puesto en la llave ante Vélez por la Libertadores: hora, TV y formaciones