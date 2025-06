Caen los bonos soberanos: Milei y Caputo atribuyeron la baja a la media sanción al aumento para jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei (AFP)

La cotización de los bonos soberanos argentinos en dólares registró una caída durante la jornada del jueves. En ese contexto, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntaron contra la oposición tras la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que contempla un aumento para jubilados, un incremento en el bono y la restitución de la moratoria previsional.

El economista Franco Tealdi publicó en la red social X una captura de pantalla de una plataforma de operaciones que mostraba la caída en la cotización de los títulos. Acompañó la imagen con un mensaje crítico hacia el arco político no oficialista: “Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube. Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI”.

Caputo reaccionó rápidamente al contenido y respondió “Correctísimo”, en apoyo a lo expresado por Tealdi. Poco después, Milei también intervino desde su cuenta personal en X. “LA POLÍTICA HACIENDO POLÍTICA. La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía. Por cínicos y/o ignorantes todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza. Fin.”

Las declaraciones ocurrieron pocas horas después de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción a un paquete de medidas previsionales que incluyó una suba del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un aumento del bono mensual a $110.000 —con ajuste por inflación— y la restitución de la moratoria previsional por dos años. Esta última permite que personas sin los 30 años de aportes puedan abonar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría una serie de cambios en el sistema previsional con amplio respaldo opositor

El dictamen logró una amplia mayoría con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Respaldaron la medida legisladores de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra se manifestaron La Libertad Avanza, PRO y varios bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

Entre las sorpresas del debate se destacó el voto favorable de los diputados tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, un aliado del oficialismo. Estos legisladores no habían dado quórum al inicio de la sesión. También generó comentarios el apoyo de dos diputadas de Salta pertenecientes a Innovación Federal, coalición cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

El bloque del PRO evidenció tensiones internas. Nueve diputados se abstuvieron, uno votó a favor —el larretista Héctor Baldassi— y 22 se pronunciaron en contra.

La restitución de la moratoria previsional obtuvo 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este punto, las abstenciones de Encuentro Federal y Democracia para Siempre resultaron decisivas. El oficialismo no logró reunir suficientes votos para bloquear el avance del proyecto.

En el oficialismo interpretaron los movimientos como un mensaje político en medio del proceso de armado de listas. Diputados de distintos bloques observaron que gobernadores como Jaldo y Sáenz, además de figuras como Mauricio Macri, marcaron su posición frente al Ejecutivo. “Hubo muchos mensajes en la votación”, analizó un legislador del PRO.

La queja de Javier Milei por el efecto en el mercado del traspié legislativo

Desde el Ministerio de Economía estimaron que el costo fiscal del bono actualizado por inflación alcanzaría el 0,26% del PBI, tomando como referencia los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que proyectó un impacto de 0,23% si el bono subía a $105.000 y de 0,30% si alcanzaba los $115.000. El monto finalmente consensuado fue intermedio.

Por su parte, el aumento del 7,2% en las jubilaciones significaría un costo del 0,20% del PBI en 2025 y del 0,42% en 2026, según estimaciones del Palacio de Hacienda, totalizando 0,7% del PBI.

El proyecto incluyó además la oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad, establecida por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año anterior, y una cláusula para que los giros a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas sean automáticos y actualizados por inflación.

El ministro de Economía avaló el análisis que sostiene que la deuda soberana fue golpeada por la media sanción de Diputados

En respuesta a la iniciativa, desde el oficialismo reafirmaron que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto que, a su juicio, ponga en riesgo el déficit cero. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, escribió el mandatario en redes sociales.

La oposición argumentó que la sostenibilidad fiscal podría garantizarse con recortes de gasto tributario, como la eliminación de exenciones al IVA para directores de empresas, al impuesto a las ganancias para sociedades de garantía recíproca, la utilización del ahorro que implicó la reducción de recargos del FMI, y la nacionalización de fondos de entes recaudadores como ACARA y CSA. También propusieron redirigir partidas asignadas por DNU a la ex-SIDE.

En paralelo, el debate sobre el reemplazo de la moratoria por un sistema de prestación proporcional se mantuvo. Legisladores del radicalismo, Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector del PRO presentaron propuestas para un régimen que tenga en cuenta los años efectivamente aportados. Sin embargo, la media sanción avanzó sin esos cambios.

El trámite legislativo continuará en el Senado, donde el peronismo necesita sumar tres votos para alcanzar la mayoría. Si esto ocurre, el presidente podría ejercer su facultad de veto. En ese caso, el Congreso podría insistir con dos tercios de los votos. Un diputado dialoguista ironizó: “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, en referencia a la presión que el Ejecutivo debería ejercer sobre los mandatarios provinciales para evitar un rechazo al veto.