El fundador de Ualá consiguió USD 300 millones en una ronda de inversión y deslizó críticas a sus competidores

Nasdaq felicitó a Ualá por el resultado de la ronda de inversión

Con los USD 300 millones que obtuvo en la Serie E de su ronda de inversión, Ualá alcanzó una valorización de mercado de USD 2.750 millones y reforzó su posicionamiento regional, según se anunció hoy en un evento que contó con la presencia del Presidente Javier Milei. Tras detallar quiénes son sus nuevos socios, el fundador y CEO de la compañía, Pierpaolo Barbieri, afirmó que la compañía aspira a ser “el banco más grande en Argentina” y apunta “al mismo liderazgo en México y Colombia”. También dijo que espera un 2025 con crecimiento para la economía argentina, a la vez que deslizó algunas críticas a sus competidores dentro del mercado argentino en el que “hay jugadores que están al límite de las reglamentaciones”.

En una rueda de prensa, Barbieri aseguró que con este capital recibido Ualá no volverá a tener que lanzar otra ronda para que seguir creciendo. Sin especificar participaciones, señaló que la Serie E fue liderada por Allianz X, el brazo de inversión del Grupo Allianz, una de las principales aseguradoras del mundo, lo que además abre las chances de que Ualá incorpore seguros a su oferta de servicios. Se trata de la primera inversión de Allianz X en la región. También participaron inversores como Stone Ridge Holdings Group, Tencent, Ribbit Capital, Alan Howard, Goldman Sachs Asset Management, Soros Fund Management LLC, entre otros.

La inversión representa la mayor ronda privada de financiamiento en América Latina en los últimos tres años, así como la primera inversión de Allianz X en la región. Además, se posiciona como la mayor recaudación de capital para una empresa basada en Argentina desde la Serie D de Ualá en 2021.

Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Ualá

“El siglo XXI está hecho para la Argentina, que tiene ventajas comparativas que van más allá del agro o la minería y están en su capital humano, por eso la Argentina también puede exportar servicios”, afirmó Barbieri.

“Soy optimista, creo que en 2025 habrá un crecimiento real y fuerte en la Argentina. Al margen de lo que se pueda opinar sobre el plan del Gobierno, la baja de la inflación es objetivamente una buena noticia para el país. Sin inflación, con reglas claras y una economía abierta, el país podrá alcanzar un desarrollo genuino, algo que no es posible con una inflación de tres dígitos”, explicó.

Barbieri se mostró afín con la política desreguladora que viene implementando el Gobierno en diferentes campos de la economía, al mismo tiempo que dejó algunas afirmaciones sobre la regulación financiera, que tanta polémica trajo entre la banca tradicional y las fintech: “Quien hace intermediación financiera tiene que estar supervisado por la autoridades y está bien que así sea. Ualá decidió en su momento comprar un banco y esto nos trajo tanto beneficios como obligaciones. Si un banco es banco y tiene determinada supervisión, es por algo. Si das créditos y hacés intermediación financiera, tenés que tener la supervisión para ese negocio”.

Ualá tiene 8 millones de clientes distribuidos en la Argentina, México y Colombia

“En el mercado argentino hay jugadores que están al límite de las reglamentaciones. Nosotros no hacemos lobby para cambiar la regulación. Nosotros cumplimos la regulación. Cada uno debe elegir si es un banco o si es otra cosa, no hay intermedios, lo que no se puede es hacer lobby para cambiar las reglas”, concluyó el fundador de Ualá, en un mensaje que puede interpretarse como un alusión a Mercado Pago.

Con los fondos obtenidos, que serán recibidos por la empresa en el corto plazo, Ualá se propone ampliar su ecosistema financiero y acelerar su crecimiento. Barbieri no descarta nada: ni hacer pie en otros países ni abrir parte de su capital a la Bolsa (”es un sueño”). En siete años de actividad, su propuesta de servicios financieros es utilizada por ocho millones de usuarios, con licencias bancarias operando en la región. Tanto en la Argentina, con la compra de Wilobank en 2022, como en México y en Colombia, la empresa se expandió mediante la compra de una licencia bancaria tradicional.

Ualá brinda la posibilidad de acceder a opciones de crédito (ya otorgó 7 millones de préstamos), herramientas de inversión, pagos y soluciones de cobros para comercios. Además, en todos los países donde opera ofrece cuentas con remuneración de saldos. A diferencia del scoring bancario tradicional, la empresa desarrolló UaláScore, un modelo de evaluación crediticia propio basado en inteligencia artificial, que evalúa el perfil de los usuarios según su actividad en la app y ofrece soluciones financieras personalizadas para ampliar el acceso al crédito en la región.