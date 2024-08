Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 14 de agosto

Superávit comercial: cuánto aportó el agro en el primer semestre de 2024 En ese período se registró el superávit comercial más alto de los últimos 15 años, en un contexto de recuperación de las ventas externas de los Productos Primarios y de las Manufacturas de Origen Agropecuario

En el primer semestre del año, el saldo comercial de bienes terminó con un saldo positivo por US$ 10.708 millones (BCR)

En el primer semestre de 2024 el superávit comercial fue de US$ 10.708 millones, el más alto de los últimos 15 años. Mientras las exportaciones alcanzaron US$ 38.176 millones, las importaciones fueron por US$ 27.468 millones, estimándose que, en el acumulado de los doce meses del año, el resultado comercial podría ubicarse en US$ 21.237 millones.