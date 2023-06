Jornada financiera: el dólar libre tuvo la mayor baja en mes y la brecha cambiaria cedió al 100 por ciento

El dólar libre marcó un récord intradiario de $497 el 25 de abril.

La baja del dólar libre es todo un síntoma del presente económico. Con una inflación que ya está lanzada por encima del 100 por ciento anual, el valor del billete empieza a quedar atrasado otra vez. De confirmarse un IPC del INDEC en torno al 9% en mayo, el ascenso general de los precios minoristas anota en 2023 un alza de 44%, contra un alza del “blue” de 40,5 por ciento.

Dada la incertidumbre inversora que se impone cuando se atraviesa un año electoral en la Argentina, no sería extraño un ascenso del dólar libre por encima de la tasa de inflación. Pero esto no se está dando, pues cada vez que el dólar libre acelera el paso, se reactiva la oferta para aprovechar la brecha, el llamado “puré”. La inflación galopante no está dejando mucho resto para dolarizarse y la necesidad de pesos para afrontar gastos predomina por encima del ahorro.

La divisa “blue” terminó negociada este lunes con una caída de cuatro pesos o un 0,8% después de tres días de estabilidad, a $486 para la venta, un mínimo desde el pasado 19 de mayo. Se trató de la baja más pronunciada desde el 3 de mayo (caída de cinco pesos o 1,1%).

El dólar “ahorro” o “solidario” promedió en bancos $418,82 para la venta, con impuestos incluidos. La reventa del cupo mensual autorizado de USD 200 en el mercado libre -donde se pagó a $482 para la compra en “cuevas”- permite una ganancia inmediata de unos 13.400 pesos, un refuerzo apreciable para los castigados ingresos de las familias. Pero no es el único “puré” en el comercio informal. También están las ventas de aquellos que compraron dólares “blue” por debajo de $400 antes del salto de abril.

La inflación y la necesidad de pesos resta margen para que los ahorristas se dolaricen y esa conducta enfría la demanda de dólar “blue”

Con un dólar mayorista que cerró con alza de 1,65 peso a $242,50, la brecha cambiaria quedó en el 100,4%, la más reducida desde el 21 de abril (102,2%).

En la Bolsa, el “contado con liquidación” terminó a $481,81 a través del Bonar 2030 (AL30C) y a $496,78 a través del Global 2030 (GD30C), en este caso con negocios marginales inferiores a los USD 100.000 en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) donde interviene el Banco Central con la compra de bonos contra divisas. El dólar MEP finalizó a $472,37 con el Bonar 2030 (AL30D). En dólar MEP se negociaron USD 12,8 millones a través de AL30D y GD30C.

Las compras del BCRA pierden impulso

En una sesión con USD 347,2 millones en el segmento de contado (spot), las liquidaciones por el Programa de Incremento Exportador para Economías Regionales, a $300 por dólar, aportaron USD 16,7 millones, ya sin el volumen aportado por las ventas de soja y derivados, que gozaron de este estándar cambiario hasta la semana pasada. El BCRA concluyó su intervención cambiaria del día con saldo neto comprador de solo 6 millones de dólares.

Desde que empezó el 2023 el balance del BCRA por la intervención cambiaria es negativo en USD 2.027 millones, mientras que en junio sostiene im saldo comprador de 92 millones de dólares. La entidad monetaria hilvanó 20 ruedas consecutivas con compras en el MULC.

“Esta desmejora en el ratio de retención se explica por mayores ventas al dólar oficial para evitar profundizar aún más las presiones recesivas”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“El Gobierno obtuvo algo de aire para amortiguar los efectos de la sequía con la activación de otros 5.000 millones de dólares del swap chino para financiar importaciones de ese origen”, expresó Delphos Investment en un informe. “El siguiente ‘round’ financiero para el Gobierno es la ‘recalibración’ del acuerdo con el FMI antes de fin de mes, cuyos resultados tendrán impacto en la estabilidad de los dólares financieros y la dinámica preelectoral”, añadió.

Nuevo récord para el Merval

El mercado bursátil argentino subió con decisión en los negocios de este lunes. por tomas de cobertura en papeles de buena liquidez, en momentos en que se acrecientan las dudas económicas y políticas a meses de una elección presidencial.

El índice líder S&P Merval ganó un 2,2%, a un récord nominal de 360.825 puntos al cierre, tras mejorar un 3,3% la semana pasada. Medido en dólares el S&P Merval anotó 727 puntos, su valor más alto desde el 9 de agosto de 2019, y encima de los máximos de la semana pasada (724 puntos) y también de enero (719 puntos).

El S&P Merval sostiene una ganancia en pesos de 78,6% desde el arranque del año, mientras que medido en dólares “contado con liqui” la suba experimentada es del 23,9 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“El S&P Merval mejora a partir de un renovado comportamiento más positivo entre los principales ADR, toda vez que siguen siendo los vehículos preferidos por los operadores a la hora de administrar su exposición al ritmo del contexto externo e interno”, dijo el economista Gustavo Ber.

En Wall Street los ADR y acciones de compañías argentinas progresaron hasta 8% en dólares, encabezados por Edenor (+8,2%), Telecom (+6,8%) y Grupo Galicia (+4,3%).

Los bonos en dólares finalizaron negociados con tónica alcista. Los bonos Globales ganaron un 1,8% en promedio en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que retrocedía 31 unidades para la Argentina, en los 2.518 puntos básicos a las 17:10 horas.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) subieron un 0,4% en su promedio en pesos, en una plaza reducida y selectiva de negocios,

Seguir leyendo: