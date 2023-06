El dólar libre cerró la semana con leve baja y la Bolsa porteña alcanzó un nuevo récord

Las acciones argentinas suben y le ganan a la inflación.

Pasó una semana promisoria para los activos financieros argentinos, que volvieron a sobreponerse a las adversidades macroeconómicas y la incertidumbre preelectoral de 2023. Contra todo fundamento, las acciones argentinas tocaron el viernes sus precios más altos desde agosto de 2019, es decir, antes de la debacle que se produjo después de las elecciones primarias de aquel año.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 3,3% en pesos en la semana, a un cierre de 352.936 puntos, y un 2,7% en dólares, mientras que al promediar la sesión del viernes anotó un nuevo récord nominal de 358.155 puntos. En lo que va de 2023 el Merval sostiene una ganancia de 74,7% en pesos, por encima de la inflación del período, y de 20,9% en dólares, en base a la valuación de la paridad “contado con liquidación” implícita en la cotización de los ADR argentinos en Wall Street.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Medido en dólares, el S&P Merval tocó en la mañana del viernes los 724 puntos, por encima de los máximos que alcanzó en enero y en su valor más alto en casi cuatro años, desde los 980,3 puntos del 9 de agosto de 2019.

“El Merval en dólares lucha por alejarse hacia arriba de la zona de USD 700. Por su parte, el mercado espera por resoluciones en el frente externo y en el marco económico que permitan generar mayor confianza para las acciones de cara a las elecciones”, comentó Leonel Buccolo, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

“Acercándonos a fechas electorales tan relevantes, creemos que el trade electoral puede estar regresando al juego. Particularmente con un contexto internacional levemente más favorable”, mencionaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

En la semana los bonos en dólares subieron 2% en promedio en el exterior, donde cotizan los Globales del canje, con un riesgo país que descontó 34 enteros para la Argentina, en los 2.561 puntos básicos.

Dólar en calma

El dólar libre restó tres pesos en la semana, a $490, mientras que el dólar mayorista cerró a $240,85, con una brecha cambiaria de 103,4 por ciento. “En la semana que acaba de terminar el tipo de cambio mayorista subió 5,10 pesos o 2,2%, el mayor ajuste semanal desde agosto de 2019″, comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Los dólares negociados en la Bolsa tuvieron comportamiento dispar en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de ByMA, donde interviene el BCRA. En la semana el dólar MEP subió 2,1%, a $469,06 (con el AL30D), mientras que el “contado con liqui” restó 0,4%, a $478,99 (con el GD30C).

Martin Vauthier, economista de la Consultora Anker Latinoamérica, afirmó que “la intervención del BCRA se vino dando desde abril y logró, por lo menos en el corto plazo, anestesiar las variables que habían tenido volatilidad durante esas semanas. Se da en un marco donde no hay un programa macroeconómico de estabilización que resulte creíble para el mercado y que tenga consenso para la política, y que permita estabilizar en forma sostenida las variables, con lo cual el BCRA en ese contexto, sin un programa -que no podemos esperarlo en el año de elecciones- necesita recurrir a estas intervenciones en el mercado cambiario -puntualmente en los dólares financieros- como en la curva de (deuda en) pesos del Tesoro via la compra de bonos contra emisión monetaria”.

“El BCRA necesita recurrir a estas intervenciones, justamente para transitar estos meses sin gatillar una crisis mayor. En cuanto a los números, tomando la información de balance que publica el BCRA y al mirar los volúmenes operados en el mercado de bonos, calculamos una intervención en la zona de USD 900 millones, por la venta de dólares billete del BCRA desde el 25 de abril para mantener anestesiados a los dólares financieros”, refirió Martín Vauthier.

En tanto, el Banco Central completó en la semana un total de compras netas por USD 631 millones en el mercado de cambios, en el final del dólar soja 3. El Central hilvanó además 19 sesiones consecutivas con saldo a favor por su intervención.

Por operaciones con dólar agro se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 5.110,8 millones desde el 10 de abril a esta parte. Asimismo, desde que empezó el 2023 el balance del BCRA por la intervención cambiaria es negativo en USD 2.033 millones, aunque en el mes de mayo sostuvo compras netas por USD 850 millones, más otros USD 86 millones en dos días operativos de junio.

