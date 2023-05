Carrefour colocará 1 millón de tarjetas prepagas digitales entre clientes que están fuera del sistema financiero

La nueva tarjeta será digital, aunque quien quiera el plástico podrá pedirlo. REUTERS/Paulo Whitaker

La incorporación al circuito financiero de millones de personas que no tenían ningún producto financiero que vienen haciendo las fintech atrajo un nuevo jugador con Carrefour. La cadena de supermercados es dueña del Banco de Servicios Financieros (BSF) y mediante esa entidad ya tiene colocadas 500.000 tarjetas de crédito Mastercard. Ahora decidió avanzar en el terreno de los medios de pago y lanzó una tarjeta prepaga con la que espera llegar a 1 millón de clientes que hoy no tienen historial de crédito ni oportunidades para construirlo.

La nueva tarjeta Mi Carrefour prepaga también llevará el sello de Mastercard y podrá cargarse con efectivo en las cajas de los supermercados Carrefour o mediante transferencias. Se gestiona a través de una app y tendrá formato digital, aunque si alguien desea el plástico puede pedirlo. A pesar de que está emitida por un banco, la tarjeta no estará atada a una cuenta, no tendrá ni CVU ni CBU ni se usará para transferencia; solamente para pagos. Mediante su app, se podrá pagar con QR en Carrefour o en cualquier comercio que acepte pagos por esa vía. También podrá cargarse en billeteras electrónicas como Mercado Pago o Modo. En el futuro planea incorporar otras prestaciones, como la carga de la SUBE o, incluso, pagar intereses por los saldos depositados.

“Buscamos darle una alternativa a todas las personas que no pueden acceder a un producto crediticio. Promovemos la inclusión financiera dentro de un programa de fidelidad que además tendrá beneficios tanto dentro como fuera de las sucursales de Carrefour. Está pensado como un sistema escalable, donde en función al uso de la tarjeta prepaga, asumimos un compromiso con nuestros clientes y clientas: ayudarlos a construir su historial financiero para que puedan acceder al crédito” señaló Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del BSF.

Lope explicó que la tarjeta tendrá dos factores diferenciales: los beneficios del programa de fidelidad (”si ofrecemos 10% de descuento por pagar con la billetera y se puede cargar en la línea de cajas, ¿por qué no usarla?”) y los 600 puntos de contacto en los que un cliente poco bancarizado podrá consultar a un empleado cualquier duda sobre su funcionamiento, algo poco habitual en el mundo de los medios digitales de pago.

El BSF ya tiene en funcionamiento medio millón de tarjetas de crédito, pero coloca solamente una de esas tarjetas cada cuatro clientes que lo piden: el 75% de los solicitantes no califica por no tener historial crediticio o, aún peor, por figurar en Veraz o bases similares

Los pagos con la tarjeta prepaga y recargable permitirá registrar un movimiento económico que, a su vez, servirá para acceder a una tarjeta de crédito, a préstamos personales y a la financiación en cuotas de las compras. El BSF ya tiene en funcionamiento medio millón de tarjetas de crédito, pero coloca solamente una de esas tarjetas cada cuatro clientes que lo piden: el 75% de los solicitantes no califica por no tener historial crediticio o, aún peor, por figurar en Veraz o bases similares. Un 35% de esos 500.000 clientes, aseguran en Carrefour, tuvo por primera vez una tarjeta de crédito a través de la cadena de supermercados y no de la banca tradicional.

En un contexto de expansión de nuevos medios de pago en forma constante, en Carrefour también que la tarjeta estará atada a las compras del día a día del hogar, lo que impulsará su uso, al igual que el programa de beneficios Mi Carrefour Corajudo. Con la tarjeta Prepaga habrá distintas promociones, cupones y descuentos en productos de consumo cotidiano por fuera del supermercado, como por ejemplo en las estaciones de servicio Axion y locales de gastronomía y entretenimiento. En el caso de la tarjeta de crédito, los descuentos son mayores y se incluye la financiación en cuotas.

“Queremos que nuestros clientes y clientas ahorren en cada una de sus compras. Con este nuevo programa, cada nivel habilitará diferentes beneficios y descuentos a los que podrán acceder fácilmente a través de su celular con la aplicación de Tarjeta Mi Carrefour”, explicó Francisco Zoroza, Director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.

