Subsidios a la luz y el gas: cómo completar el formulario para mantener el beneficio

Cómo completar el formulario para pedir los subsidios para las tarifas

El Gobierno dispuso que hasta el 31 de julio hay tiempo para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), por lo que continúa disponible el formulario online mediante el cual se avanza con la segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas. En ese marco y según se informó de manera oficial, hasta hoy a las 19:30 un total de 7.253.722‬ hogares de todo el país ya cargaron sus datos.

El formulario que debe llenarse para mantener el subsidio está disponible en www.argentina.gob.ar/subsidios, pero el trámite también puede concretarse de manera presencial, en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En el formulario se requieren diversos datos del usuario como el número de cliente y número de medidor de cada servicio; el número de DNI con su correspondiente número de trámite; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, el género, la fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, la situación laboral, el domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio, datos del grupo conviviente y los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Asimismo, las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuarias de los servicios. En tanto, se tiene en cuenta que si una persona tiene más de un medidor a su nombre, se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

Hasta hoy a la noche, en base a datos oficiales, 7.253.722 hogares completaron la inscripción. Del total, 314.713 pertenecen a la tarifa 1, de ingresos altos, que irán perdiendo los subsidios gradualmente; 4.035.576 están ubicados en el nivel de tarifa 2, de ingresos bajos, que mantendrán los subsidios; y 2.903.433 usuarios están ubicados en la tarifa 3, de ingresos medios, que mantendrán parcialmente los subsidios. En tanto, se estima que para fin de julio se alcanzarán cerca de 11 millones de usuarios inscriptos.

Cabe recordar además que el esquema de “segmentación” oficial establece tres niveles de usuarios, según los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar.

-Segmento de ingresos altos: con ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $364.758,80 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec).

-Segmento de ingresos medios: para usuarios con tarifa social o Ingresos mensuales totales entre $104.216,80 y $364.758,80 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según el Indec).

-Segmento de menores ingresos: Ingresos netos menores a $104.216,80 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según el Indec).

El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, coordinador del programa de segmentación, afirmó que “el decreto (332/2022) prevé que los que no aparezcan en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) no estarán alcanzados por el beneficio”, y en consecuencia deberán pagar la tarifa plena.

Asimismo, remarcó que “los barrios populares están todos subsidiados por ubicación y seguirán así aunque los usuarios que vivan en ellos no llenen el formulario”.

Yanotti calculó en alrededor de 15 millones de hogares a los que estarían en condiciones de completar el formulario, pero consideró que “por la forma en que va creciendo la inscripción, a fin de mes se llegará a unos 10 millones u 11 millones”.

SEGUIR LEYENDO: