Las diez reglas de un prestigioso economista de Harvard para tener más dinero con menos riesgo

Según el profesor, existen formas simples y poderosas de hacerse rico sin apostar los ahorros ganados con tanto esfuerzo.

Laurence J. Kotlikoff, prestigioso economista de Harvard, reveló cuáles son sus reglas principales del dinero : qué aprendió y qué les enseña a sus alumnos para mantener fuertes y seguras las carteras financieras.

Según el profesor de Economía y autor de “Money Magic: An Economist’s Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life” (en español: “Dinero mágico: los secretos de un economista para tener más dinero, menos riesgos y una mejor vida”), existen formas simples y sólidas de hacerse rico sin apostar los ahorros ganados con tanto esfuerzo.

Kotlikoff hizo hincapié en saber cuáles son los ejes rectores a fin de poder administrar mejor el dinero y tener mayor seguridad financiera.

A continuación, algunas de las reglas de dinero que repasó el especialista a través del portal CNBC.

1- No pedir prestado dinero para la universidad, ya que es demasiado arriesgado y caro. De acuerdo con su perspectiva, se puede obtener una buena educación sin hipotecar el futuro ni arruinar los planes de carrera. Hay que buscar becas y postularse a instituciones menos costosas, aunque generalmente menos prestigiosas, aconsejó Kotlikoff.

2- Hay que esforzarse por ser propietario de una vivienda, no alquilarla. E incluso aconseja intentar comprarla en efectivo. Este es especialmente el caso para gente de ingresos moderados a altos, aclaró. En la misma líneas, aseguró invertir en el hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos.

3- Según los conocimientos del profesor, las hipotecas son perdedores fiscales y financieros. Siempre es mejor pagarlas lo antes posible.

4- Entre otras de las razones por las cuales afirmó que es más conveniente ser propietario en lugar de alquilar es para reducir el riesgo de longevidad. “Si tenés 70 años y encontraste la ubicación de tus sueños. Alquilar para el resto de tu vida corre el riesgo de que suban los alquileres sin posibilidad de que aumenten tus ingresos fijos -advirtió-. Por el contrario, si era dueño de su casa, los precios de las casas pueden dispararse o colapsar, pero estará aislado. Ya que no está comprando ni vendiendo su casa, ¿a quién le importa lo que haga el mercado inmobiliario? Tu consumo de vivienda está garantizado hasta el final de tus días”.

5- De acuerdo con el experto, los trabajos mejores pagos suelen ser los que menor cantidad de gente está dispuesta a realizar . La clave para aprovecharlo es hacer algo que te encante e, idealmente, a los demás no.

6- Considerar la posibilidad de trabajar por cuenta propia es otro de los consejos del economista: “Les digo esto a mis alumnos a menudo. Si inicia el negocio correcto de la manera correcta, aumentará sus ganancias futuras restantes y le brindará una seguridad laboral inigualable”.

7- Por otro lado, Kotlikoff aconsejó fijar una fecha cada pocos meses para hacer una revisión de carrera con un cónyuge, pareja o amigo y, entre otras cosas, preguntarse: ¿estás en la mejor carrera posible para el resto de los días de trabajo? ¿Deberías hacer un cambio? ¿Está en peligro tu trabajo actual?

8- Todas las decisiones de estilo de vida (como por ejemplo cambiar de carrera, mudarse de casa, casarse, tener hijos, divorciarse) tienen un precio , aseveró Kotlikoff. En ese marco, recomendó medir estos precios en términos de un nivel de vida sostenible.

Considerar la opción de trabajar por cuenta propia es otro de los consejos del economista.

9- Para el economista, jubilarse temprano es un suicidio financiero . Si bien reconoció que hay situaciones en las que jubilarse temprano tiene sentido, dijo que muy pocos piensan en la jubilación anticipada como lo que realmente es: las vacaciones más largas y costosas, que la mayoría no puede pagar. En ese sentido, remarcó que los maravillosos beneficios -tiempo extra con los nietos, libertad para dedicarse a pasatiempos, reducción del estrés- tienen un alto precio: la pérdida de años, sino décadas, de ingresos.

10- “ La mayoría de los consejos de inversión convencionales son, para ser amable, de dudoso valor ”, opinó el especialista. Según su visión, se basan en que uno cometa cuatro errores económicos importantes: ahorrar la cantidad incorrecta cuando es más joven, poner los ahorros previos a la jubilación en piloto automático, gastar la cantidad incorrecta cuando sea mayor y nunca ajustarse a las condiciones del mercado.

Laurence J. Kotlikoff recibió su Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard en 1977. En 2014, The Economist lo nombró uno de los 25 economistas más influyentes del mundo. Sus columnas fueron publicadas en The New York Times, WSJ, Bloomberg y The Financial Times, entre otros medios.

SEGUIR LEYENDO: