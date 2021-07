El cofundador de Apple se juega a todo o nada por el Bitcoin y asegura que como inversión es mejor que el oro

Mandatory Credit: Photo by Shoja Lak/Shutterstock (10442082l) Steve Wozniak Nordic Business Forum, Helsinki, Finland - 09 Oct 2019

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ratificó su apoyo al Bitcoin (BTC), a pesar de no ser un inversor en la criptomoneda número uno. De esta manera, se suma a la larga lista de grandes millonarios que apoyan las criptomonedas en el largo plazo.

Wozniak también sostuvo que el Bitcoin es mejor que el oro, lo que implica que es más fácil extraer bloques de Bitcoin que encontrar y extraer oro: “El oro es limitado y hay que buscarlo. Bitcoin es el milagro matemático más asombroso. No invierto en Bitcoin, pero creo que está aquí para quedarse”. El Bitcoin cotizaba a 33,479.40 dólares cerca del mediodía de la Argentina.

Muchos analistas y expertos de la industria se han referido al Bitcoin como el nuevo “oro digital”, ya que tanto el oro como el BTC tienen un suministro limitado, el de la criptomoneda es de 21 millones, por ejemplo.

Si bien el oro está limitado por el suministro físico y la dificultad de extracción, la minería de Bitcoin tiene también su límite de monedas a emitir por su código fuente, es decir, por su programación, la cual no puede ser cambiada. Esto significa que no habrá un solo Bitcoin nuevo una vez que se extraiga el último de los 21 millones, lo cual se espera que ocurra en el año 2140.

Mike Novogratz, Ffundador de Galaxy Digital

Por su parte, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, cree que Bitcoin está en camino de alcanzar o superar la capitalización de mercado del oro en medio de una rápida ola de adopción minorista e institucional del activo digital que muchos ven como resguardo de valor. En su pico más alto, el BTC superó el billón de dólares de capitalización, lo que significa que se necesitarían un millón de millones para comprar todos los Bitcoins del mundo.

Los comentarios de Wozniak se produjeron poco después de que Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, declarara que es “absolutamente correcto” referirse a Bitcoin como el nuevo oro, al igual que previamente lo habían hecho grandes inversores institucionales. “Eso es totalmente cierto, Bitcoin es el nuevo oro, pero mucho más portátil, transportar Bitcoin es mucho más fácil que tener lingotes de oro en los bolsillos”, dijo el empresario.

Wozniak brindó comentarios similares sobre Bitcoin previamente, al afirmar que “solo Bitcoin es oro digital puro” en el año 2018, cuando el BTC cotizaba alrededor de los 6500 dólares.

Este gurú de la tecnología señaló que “compró” los comentarios del CEO de Twitter, Jack Dorsey, quien había argumentado en reiteradas ocasiones, que Bitcoin emergerá como la moneda única de la Internet.

Encuesta de UBS

Por otra parte, una encuesta de UBS muestra que los banqueros centrales ven beneficios en invertir en criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Alrededor del 11 por ciento lo consideraría como una alternativa al oro.

En esta encuesta se les preguntó a los banqueros centrales cuál sería la motivación para que los bancos centrales inviertan en criptomonedas. La respuesta más popular, del 28 por ciento de los encuestados, fue la de “Aprender o adquirir conocimientos sobre el proceso de inversión criptográfica y la gestión de inversiones”.

UBS mencionó que “el 83% de los participantes cree que el proceso de aprendizaje en sí mismo de invertir y administrar esta nueva clase de activos sería valioso para su institución”.

Y la segunda respuesta más popular fue “Activo no correlacionado”, es decir, que no su precio no depende de factores externos, o de gobiernos. La tercera fue “Señalar el progreso técnico de la institución”. Otra respuesta común fue “alternativa de oro (independencia del sistema financiero occidental)”.

