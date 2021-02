Tarjeta AlquilAr: las inmobiliarias le pidieron al Gobierno que subsidie a los inquilinos que no pueden pagar

Solicitan aplicar programas de financiamiento para inquilinos que hayan generado deudas

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) presentó hoy al Gobierno —al presidente Alberto Fernández y a los ministros Martín Guzmán y Jorge Ferraresi— una propuesta de subsidiar a los inquilinos que no puedan afrontar el pago mensual a través de una tarjeta, a la que denominaron “tarjeta AlquilAr”, un nombre similar a la “tarjeta AlimentAr”, que ya existe y que distribuye el ministerio de Desarrollo Social.

El fin de semana pasado, en una reunión plenaria de las entidades que conformar el consejo, se definieron las propuestas y sugerencias que fueron presentadas al Gobierno. Entre ellas:

- No prorrogar el decreto que congeló el precio de los alquileres, una vez que haya vencido el plazo (decreto 66/2021). La medida vence el próximo 31 de marzo.

- Que los inquilinos que no puedan pagar el alquiler, sean asistidos por el Estado Nacional a través de una “tarjeta AlquilAR”, de la misma manera que se hace con las familias en sus necesidades alimenticias. “Esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”, explicaron.

- Aplicar los programas de financiamiento ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU.

- Para incentivar la construcción de nuevas viviendas, propusieron la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60 metros cuadrados destinadas para alquiler, que se construyan por el término de 9 años. “Este sería el aporte fundamental para disminuir el déficit habitacional, generando además mano de obra genuina, colaborando con la disminución de la desocupación y promoviendo la utilización de compre nacional”, agregaron.

- Reactivar la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales (como por ejemplo Procrear o similares), que posee unidades habitacionales construidas listas o a terminar para ser habitadas.

“Pedimos que no se prorrogue el decreto de congelamiento de los alquileres. Las deudas que se van acumulando son imposibles de parar. Por un lado, pedimos un subsidio para inquilinos y propietarios. Hay inquilinos que no pagan hace 11 meses y propietarios que no cobrar hace 11 meses. Por eso proponemos por un lado la tarjea y por otro lado financimiento para las deudas”, señaló Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

Cofeci está integrado por los colegios inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (más de 20 colegios profesionales), Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta y San Luis.

De acuerdo al relevamiento realizado por los colegios profesionales, en la Argentina casi el 90% de los inquilinos pagan en término el alquiler, otros lo hacen con retraso y solo un 5% prorrogó el pago de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido por el decreto.

“ Continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas, profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante ”, explicaron desde Cofeci a través de un comunicado.

Por su parte, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la Federación Inmobiliaria Argentina (Fira) también están trabajando en propuestas del mismo tipo. “Son propuestas que buscan convertir a inquilinos en propietarios; promovemos que se generen incentivos al que invierte en una propiedad para poder destinarla al alquiler. Hay que encontrarle una salida al tema”, señaló Claudio Vodanovich, secretario de la CIA.

“Los inquilinos que no pudieron hacer frente a los pagos son la menor cantidad. La gran mayoría de las inmobiliarias nos dedicamos a administrar y cobrar los alquileres y sabemos que el estado de las cobranzas es muy alto. Lo último que deja de pagar la gente es el lugar donde vive. En algunos casos, se ha hecho uso del DNU para pagar los incrementos al final del congelamiento y, en menor caso, dejar de pagar”, agregó Vodanovich.

