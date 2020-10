Crece el rechazo del campo a Heller y el Banco Credicoop: “Es de acomplejados con síndrome de Estocolmo continuar con quien te maltrata”

El diputado Carlos Heller (Adrián Escandar)

“Basta”. Ese es el título del último comunicado de la Red Nacional del Productores Autoconvocados que se suma a una serie de pronunciamientos en contra de Carlos Heller y del Banco Credicoop, entidad que preside. El también diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, es el autor del proyecto de ley de impuesto a la riqueza.

En el texto, la Red “adhiere y aplaude la iniciativa de las Sociedades Rurales del Norte de la Provincia de Buenos Aires de cerrar las cuentas del Credicoop y no aceptar cheques de este Banco”. Lleva la firma de más de 40 asambleas y grupos de todo el país , cada una con el nombre de su comunicador.

“Porque es nuestro derecho como clientes. Porque la propiedad es un derecho inalienable y como tal mucho más que el simple título notarial. Es el derecho a usar y disponer de nuestros bienes (el dinero por ejemplo) y de aceptar o no aceptar lo que se nos entrega como contraprestación (cheques)”, aseguraron y también aseguraron estar “hartos de una pseudo oposición que se asusta”.

Otros de los motivos que enumera para pedir el boicot al banco son:

- “Porque es de acomplejados con síndrome de Estocolmo continuar con quien te maltrata”.

Una sucursal del Banco Credicoop (Street View)

- “Porque estamos en lucha por pertenecer al mundo libre y evitar caer en las garras del castrochavismo y el Foro de San Pablo que Heller promueve”.

- “Porque queremos liberarnos del yugo que bajo el falaz eufemismo de defensa de los trabajadores (sindicatos como “La Bancaria”) defienden los intereses de patotas millonarias. Si les interesan los empleados bien podrían, paro mediante, solicitar la expulsión deshonrosa de un integrante de la patronal que arriesga fuentes de trabajo asumiendo inmorales conflictos de intereses como diputado marxista por un lado y Presidente del Banco por el otro”.

- “ Porque estamos agobiados como todos los argentinos por 170 impuestos , a los que a nuestro sector se le suman las retenciones y el desdoblamiento cambiario, mientras Heller y los suyos declaran que no piensan bajar el gasto público e impulsan un impuesto más. ¡Queremos ser nación! No encomienda”.

Acá están militando un impuesto que nos afecta y se suma a los 170 que ya tenemos. Yo, indirectamente, soy cliente, con mi familia, pero ya dejamos de serlo por esto. Cerramos la cuenta (Vénica)

- "Porque como gritó el soldado Hermindo Luna antes de ser asesinado por montoneros que lo intimaban a entregar su puesto en el Regimiento formoseño ¡Aquí no se rinde nadie, mierda!

“La Red reúne a asambleas de todo el país, muchos grupos de todos lados. Estamos desde 2008 y hacemos sentir nuestra opinión, cuando es necesario. Armamos los textos por WhatsApp y luego llegan las adhesiones con comunicadores que aparecemos con nombre y apellidos. Todo para evitar los comunicados anónimos. Cada asambleas autónoma: nadie se arroga el genérico de los autoconvocados”, detalló Gabriel Vénica, de Avellanada, Santa Fe, que firmó en representación el Grupo Profesionales Pro Campo.

“Acá estamos ejerciendo el derecho como clientes, no hay que hacerse tanto problema. Llama la atención, sobre todo de la oposición, que algunos lo rechacen. Es gente que está en las antípodas de lo que pensamos. Acá están militando un impuesto que nos afecta y se suma a los 170 que ya tenemos. Yo, indirectamente, soy cliente, con mi familia, pero ya dejamos de serlo por esto. Cerramos la cuenta ”, detalló.

Otros casos

La protesta contra el banco cooperativo la inició un colectivo de organizaciones ruralistas. Por un lado organizaciones de las localidades bonaereneses de Roca, Arejo, Baradero, San Pedro y Arrecifes llamaron a actuar contra la entidad.

La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados adhirió y llamó a “dejar de operar, retirar fondos y cerrar cuentas en el Banco Credicoop Cooperativo Limitado”.

También la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). “Desde Apronor decidimos acompañar la brillante iniciativa de las Asociaciones de Productores y Sociedades Rurales de la Región Pampeana, solicitamos a nuestros productores y a todos los ciudadanos argentinos que no soportan más la altísima presión impositiva, a cerrar sus cuentas y toda operatoria mantenida con el Banco Credicoop en señal de rechazo a la iniciativa de creación de este nuevo impuesto a la inversión. Agradecemos a los empleados del banco por los servicios dispensados, nos sentimos incómodos en la entidad pero no por ustedes si no por la persona que la preside. Sr. Heller, no hay nada más democrático que la decisión de irse de donde uno no se siente cómodo”, afirmaron en un comunicado.

La lista completa de las adhesiones al comunicado de la Red

- Autoconvocados de Tres Arroyos. Comunicador Mauro Knudsen.

- Autoconvocados de Bell Ville. Comunicador Germán Suárez

- Autoconvocados Departamento Santa María - Córdoba, “Asamblea de Alto Fierro” - Comunicadores Alejandro y Enzo Dalmasso (Bajo chico, Dique chico, Alto Fierro, Rafael García, Bajo Grande, Paso del Puma, Despeñaderos, Alta Gracia, Bower, Alto los Quebrachos, Los Molinos, San Agustín, Almafuerte, Río Tercero, Corralito, Monte Ralo, Lozada, Alto El Durazno, Santa Ana, Anisacate, Camino 60 Cuadra, Falda del Carmen)

- Productores Autoconvocados de Coronel Suárez. Comunicador Fernando Cifone

- Autoconvocados de Santa Isabel Santa Fe. Jorge Coverton

- Autoconvocados de Lujan y Mercedes. Comunicadores Adriana Murray.

- “Porteños con el Campo”. Comunicadores Augusto Piazza.

- Autoconvocados de La Choza-B.Sommer (Bs.As.). Comunicador Alberto Casey.

- Autoconvocados de Pehuajó. Comunicador Juan Perkins.

- Profesionales Pro Campo. Comunicador Gabriel Vénica.

- Agrupación Pensamiento Libre de Pehuajo. Comunicador Ing. Santiago Galíndez.

- Autoconvocados de Venado Tuerto. Comunicador Jorge Coverton.

- Productores autoconvocados de La Aurora, Ariel y La Gloria (Bs As). Comunicador Charly Masson.

- Autoconvocados de Salta. Comunicador Juan Cruz Rodman.

- Autoconvocados Adolfo Gonzáles Cháves-Malcolm Rodman.

- Autoconvocados de San Rafael Mendoza. Comunicador Agustín Gándara.

- Autoconvocados de General Alvear. Comunicador Santiago Gándara.

- Autoconvocados de 25 de Mayo. Comunicadora Ana Inés Steverlynck.

- Autoconvocados de Los Laureles (Santa Fe). Comunicador Alexis Silvestri.

- Autoconvocados de Cañuelas. Comunicadora Carola Raspo.

- Autoconvocados de Llambi Campbell. Comunicador Jose María Tibaldo

- Autoconvocados de Dolores – Comunicadora Viviana Uriarte.

- Autoconvocados Ruta 9 y 178. Comunicador Iván Castellaro.

- Autoconvocados General Guido Bs As. Comunicadora Virginia Uriarte.

- Autoconvocados del Chaco, Gancedo y corte de Las Breñas Chaco. Comunicador Luis Devoto.

- Productores Autoconvocados Norte de Santa Fe. Comunicadores Gustavo Paduán, Marina Masat, Adrián Vénica (Villa Ocampo, Arroyo Ceibal, Las Garzas, Guadalupe Norte, Flor de Oro, Nicanor Molina, El Araza, La Sarita, Romang, Malabrigo, Reconquista, Avellaneda, El Timbo, Los Laureles, Colonia Durán, Víctor Manuel ll, San Manuel, Berna, El Ricardito)

- Productores Autoconvocados del Sur de Santa Fe. Comunicador Jorge Esponda, Dieter Von Panwitz y Diego Pascuale (Roldán, San Jerónimo Sud, Carcaraña, Ibarlucea, Funes, Zaballa, Pujato, Luis Palacios, Lucio V López, Ricardone)

- Autoconvocados de Dolores Bs As. Comunicadora Viviana Uriarte.

- Autoconvocados de Pablo Acosta, Lazzarino, Arroyo de los huesos. Comunicador Lionel Sagramoso.

- Productores de Azul, Chillar, Altona, Tapalque y Crotto. Comunicadora Cristina Boubee.

- Autoconvocados Tornquist. Comunicador Mario Dorasio.

- Autoconvocados de Salta. Comunicador María Eugenia Briones.

- Autoconvocados de Carmen de Areco. Comunicador Patricio Solveyra.

- Productores autoconvocados de La Paz, Entre Ríos. Comunicador Gabriel Simonato.

- Autoconvocados de Benito Juárez. Comunicador Guillermo Fantini.

- Autoconvocados de Pergamino. Comunicador Román Gutiérrez.

- Autoconvocados Noroeste Argentino. Comunicadora María Eugenia Briones.

- Autoconvocados de Los Surgentes. Comunicador Gabriel Pellizón.

- Adhiere Tony Caldentey.

- Adhiere ACIPRO, Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero, Córdoba. Comunicador Edgardo Caccialupi

- Adhiere ARAC (Asociación Regional Agropecuaria Córdoba). Comunicador Ariel Pla (Pilar, Laguna Larga, Río Segundo, Toledo, La Carbonada, Costa Sacate, Rincón, Manfredi, Impira, Colonia Almada, Oncativo, Pozo del Molle, Villa del Rosario, Sacanta, Las Varillas, Colonia Cocha, Tres Árboles, Tres Pozos, Lagunilla, Cosme, y Parajes Rurales de la región de influencia).

Seguí leyendo:

El Gobierno objetó la fusión local entre ESPN y Fox Sports

Quién es el halcón de la economía de EEUU que asegura que Argentina debe dolarizarse y critica con dureza al Gobierno

Lanzan una app para los que tienen cuentas en varios bancos y quieren usar menos contraseñas