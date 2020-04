Según pudo saber Infobae , hoy algunos de los fondos del grupo ad hoc de bonistas que están representados por el estudio White & Case participaron de las charlas. Ese grupo incluye, entre otros, a firmas como AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited y Ashmore Investment Advisors, BlackRock Financial Management, Inc. y sus afiliados, BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co., T. Rowe Price Associates, Western Asset Management Company LLC y Wellington Management Company LL.