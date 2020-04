Es evidente que algunas tareas no se pueden hacer desde casa. Cabe aquí mencionar la encomiable labor de médicos y enfermeros que en estos días están trabajando sin descanso. Ese compromiso con la salud pone de manifiesto el valor inmensurable del cuidado de toda vida humana. Hay profesiones y actividades que se adaptan mejor al trabajo remoto, por ejemplo aquellas tareas que se basan en el uso y análisis de información no sufrirán muchos cambios ya que siempre han gozado de un alto grado de autonomía. El desafío estará asociado a cómo asignar tareas en aquellos puestos donde no todo pasa por el manejo de información. Puede ser éste el momento de realizar todas aquellas cosas para las que nunca había tiempo: hacer orden, volcar experiencias, compartir aprendizajes, capacitarse con cursos disponibles online, planificar estrategias futuras, etc. En cualquier caso, no hay que olvidar que debido a esta emergencia sanitaria no podemos darnos el lujo de asignar solo tareas ideales para realizar remota o virtualmente. Esto será también una llamada a la creatividad de los equipos y una convocatoria a la innovación para encontrar respuestas novedosas y superadoras.