Con todo, otros especialistas advierten que los reclamos individuales no tienen demasiadas chances de prosperar y que lo que se puede ganar es muy poco en comparación con el tiempo que demandaría obtener un fallo positivo y luego lograr cobrar esa sentencia. “ La demanda colectiva me parece razonable como una manifestación de desaprobación pero tardar seis años para cobrar por lo perdido en estos meses no se está ganando nada . Los dos aumentos de este semestre están suspendidos en el marco de una ley de emergencia aprobada en el Congreso y la nueva fórmula tiene que ser establecida en breve. No se puede poner en marcha toda la maquinaria judicial por algo temporario”, explicó Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).