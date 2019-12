“Las plantas están paradas desde el comienzo de la semana pasada y los empleados están abocados a tareas de mantenimiento. Tienen con los sueldos al día y cobraron el medio aguinaldo de diciembre”, sostuvo una fuente vinculada a la empresa. “A las plantas no entra materia prima por lo que no hay procesamientos ni producción”. No obstante, se destacó que la compañía dio respuesta a un reclamo de la Sociedad de Bolsa de Rosario y que se comprometió a regularizar la situación con los productores. “No hay soluciones mágicas”, aclaró, sin embargo.