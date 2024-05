Met Gala 2024: todos los detalles del evento que reúne arte y moda en un solo escenario

Rihanna en la gala del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición de 2023 del MET Gala (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La MET Gala, conocida también como la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, es uno de los eventos de moda más prestigiosos del mundo en el que numerosas celebridades revelan sus sorprendentes y disruptivos looks.

Esta edición, que se celebrará el próximo lunes 6 de mayo, festeja el lanzamiento de la exposición titulada Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda).

La alfombra roja de este evento, que conjuga el arte y la moda, comenzará a las seis de la tarde (horario local), donde se podrá ver la famosa y tradicional escalinata del “The First Monday in May” (Primer lunes de mayo), una pasarela en la cual las celebridades deslumbrarán a todos los presentes.

Es que la expectativa por la MET Gala nunca decae. Incluso, se acrecienta a medida que se acerca el tan esperado evento benéfico.

Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2024

Los vestidos que se modifican en plena alfombra son uno de los momentos más destacados de cada evento. En esta oportunidad, Blake Lively se convirtió es la más aclamada de la edición 2022.

Para la edición 2024 de la MET Gala, el código de vestimenta está inspirado en El Jardín del Tiempo, basado en el relato de J.G. Ballard de 1962. El tema abre un abanico de opciones en la selección de atuendos, que prometen diseños llenos de motivos florales y botánicos en la alfombra roja.

A su vez, el propio MET compartió a los asistentes una pintura para que se inspiraran aún más. ¿Cuál? Se trató de The old gateway, del artista inglés Thomas Edwin Mostyn, en la que se ve un jardín cubierto de flores y una mujer con un vestido azul.

Sus obras, de la época victoriana tardía y principios del siglo XX, son conocidas y recordadas por sus escenas de jardín idealistas y románticas. “Es básicamente una oda a la naturaleza”, explicó Andrew Bolton, principal responsable de la idea de la exposición que le da la temática a la Met Gala a Vogue.

Quiénes harán la retransmisión de la Met Gala 2024

El dress code general de 2023 le rindió homenaje a Karl Lagerfeld, el eminente director creativo de Chanel que falleció en 2019. TPX IMAGES OF THE DAY

La reconocida actriz Gwendoline Christie, famosa por su papel en Juego de Tronos, la actriz y productora La La Anthony, la destacada modelo Ashley Graham, se sumarán al equipo de la Met Gala en la edición de este año. Acompañándolas, Emma Chamberlain vuelve a asumir el papel de ‘corresponsal especial’ en la alfombra roja, donde estará encargada de entrevistar a algunas de las personalidades más relevantes que asistan al evento.

La actriz gwendoline Christie será parte del equipo de presentadores de la MET Gala 2024. Ya disfrutó de este tradicional evento de la moda en 2023 REUTERS/Andrew Kelly

Serán ellas las encargadas de realizar entrevistas a los invitados más sobresalientes a medida que lleguen, compartiendo con el público los detalles más exclusivos y las anécdotas tras bambalinas de la gala.

Anfitriones del Met Gala 2024

Jennifer López, que ya fue parte de la edición 2023 con este vestido, será una de las anfitrionas de la edición 2024 de MET Gala REUTERS/Andrew Kelly

Según el comunicado del Museo Metropolitano de Arte, este año figuran personalidades destacadas como copresidentes del evento. En el listado se encuentran Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Anna Wintour ―la célebre editora de Vogue y organizadora del evento― y Zendaya. A su vez, los presidentes honorarios serán Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, y Shou Chew, director ejecutivo de TikTok.

Esta gala anual tiene como objetivo principal recaudar fondos para las exposiciones, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras de capital del departamento.

Anna Wintour eligió un look de abrigo de noche con cuello tiene un destello similar a uno de los diseños Chanel, de alta costura primavera, durante su participación en la edición 2023 / REUTERS/Andrew Kelly

Bajo la dirección de Anna Wintour, quien ha sido fideicomisaria del MET desde enero de 1999, la Gala del Instituto del Traje ha recaudado más de $223.5 millones a la fecha. La colección del Instituto del Traje, que ahora comprende más de 33,000 objetos que representan siete siglos de vestimenta de moda y accesorios, se beneficiará directamente de los fondos recaudados durante el evento.

Sobre qué es la muestra

La exposición de este año, “Bellezas durmientes: Despertar de la moda”, busca volver a imaginar la percepción sensorial de piezas históricas a través de investigaciones de primera mano, análisis de conservación y el uso de tecnologías avanzadas.

Gigi Hadid en la Met Gala en 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

La muestra presentará alrededor de 250 piezas excepcionales, cuidadosamente elegidas de la amplia colección del museo, que representan más de cuatro siglos del desarrollo de la moda.

¿Qué diseñadores se pueden ver? Se podrán apreciar obras maestras de icónicos diseñadores como Schiaparelli, Dior y Givenchy, entre otros. Según un comunicado del museo, los modelos de la colección están unidos visualmente por iconografía relacionada con la naturaleza, misma que servirá como metáfora de la fragilidad y lo efímero de la moda.

Argentina for export

Los diseñadores latinoamericanos que estarán presentes en la Met Gala 2024 son Gustavo Pucheta y Fabián Paz (Argentina), Carlos Pineda (México) y Ximena Olavarría (Chile) (Gentileza Boca PR)

La Met Gala 2024 también incluye el talento latinoamericano, que promete con la participación de diseñadores emblemáticos de la región para presentar sus creaciones en el evento de moda más destacado del año.

Entre los grandes diseñadores de América Latina que presentarán sus creaciones inspiradas en el concepto de la Met Gala de este año se encuentran los argentinos Gustavo Pucheta, galardonado con el Martín Fierro de Moda 2023 y cinco distinciones en categorías como Diseñador Emergente, Talento Joven y Revelación, y el aclamado Fabián Paz. Estos diseños se presentarán en un especial estreno, a modo de previa de la transmisión del gran evento de la moda.

La top model argentina Iman Kaumann luciendo el diseño de Gustavo Pucheta y Fabián Paz (Gentileza Boca PR / Gabriel Rocca)

Los diseñadores argentinos contaron con la colaboración de un equipo de ensueño, encabezado por el destacado fotógrafo Gabriel Rocca y la modelo de renombre internacional Iman Kaumann como figura central. Esta alianza creativa se llevó a cabo gracias a un esfuerzo colaborativo de más de 25 profesionales, que enaltecen a la Argentina en el ámbito de la moda global.

A su vez, los diseñadores Carlos Pineda, de México, y Ximena Olavarría, de Chile, también formarán parte del máximo evento de la moda y debutarán con diseños exclusivos que prometen ser el cenit de esta edición.