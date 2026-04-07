El espectacular try de una estrella del rugby francés sacándose a 5 rivales de encima: “Nunca vi un jugador tan rápido” 

El espectacular try de un jugador de rugby francés

El estadio Chaban-Delmas de Burdeos fue testigo de una de las acciones más impactantes de la Champions Cup de rugby: Louis Bielle-Biarrey deslumbró al público con un try en el que superó a cinco rivales del Leicester Tigers. La jugada, que consolidó la superioridad del Bordeaux-Bègles en los octavos de final, se destacó en una jornada marcada por la contundente victoria local.

El wing francés de 22 años, recientemente elegido como el mejor jugador del Six Nations Championship 2026, recibió el balón en el ala izquierda, dentro de su propio campo. Bielle-Biarrey sorteó la marca de Adam Radwan y eludió a Freddie Steward con una maniobra que generó asombro en la transmisión británica. “No sé qué acabo de ver. Fue increíble”, expresó Tom Varndell, exjugador de los Tigers y comentarista de la emisora BBC Radio Leicester, quien agregó: “Nunca había visto a un jugador tan rápido. No solo dejó atrás a Freddie Steward, sino que primero se deshizo de Adam Radwan y luego se movió sigilosamente alrededor de Steward —que no es lento— en apenas dos metros. ¡Qué ensayo!”

Los elogios se trasladaron a las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir el video de la extensa corrida en cuestión: “Increíble su estado de forma. Cuando va en carrera con espacio es casi imposible detenerlo”, consideró uno. “Es un jugador de otra época. Y a la velocidad y agilidad le añadiría una cualidad que le hace sobresaliente: es extremadamente inteligente eligiendo espacios”, destacó otro, mientras que un tercero agregó: “Me encanta, porque también (con delicadeza) aparta a los compañeros que se interponen en su camino hacia la zona de anotación. Sublime”.

Louis Bielle-Biarrey es uno de los jugadores más destacados de Francia (Reuters)

El dominio del Bordeaux-Bègles en ese tramo del partido fue absoluto. El equipo francés acumuló un 78 % de posesión de pelota y territorio en la primera parte, lo que se tradujo en cinco tries en 19 minutos. El try de Bielle-Biarrey sobresalió por la forma en que desarmó la defensa inglesa, aportando al marcador de un encuentro que finalizó 64-14 en favor de los locales.

La jornada fue adversa para los clubes ingleses en los octavos de final de la Copa de Campeones de rugby. Leicester Tigers, con Joaquín Moro desde el inicio, no logró contener el juego dinámico de los franceses. Bordeaux-Bègles avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Toulouse, seis veces campeón y actual líder del Top 14. El plantel dirigido por Fabien Galthié demostró solidez colectiva y capacidad individual con actuaciones como la de Bielle-Biarrey.

El entrenador de Francia, Fabien Galthié, ya había hablado de la joven estrella de 22 años: “Está siguiendo los pasos de Antoine”, manifestó, en referencia a Antoine Dupont, múltiple ganador del premio al mejor jugador del torneo. El wing, que alcanza picos de velocidad cercanos a los 38 km/h, se consolidó como tryman histórico del Bordeaux-Bègles con 47 tries en 77 partidos entre Top 14 y competencias europeas.

El joven talento Louis Bielle-Biarrey, jugador de Union Bordeaux Bègles (Reuters)

El impacto de Bielle-Biarrey se extiende a la selección nacional. Con Francia, acumula 28 tries en 26 test matches, un promedio cercano a un try por encuentro. Su explosión y capacidad para desequilibrar lo instalaron como referente del rugby europeo, tras ser elegido Jugador del Championship por segundo año consecutivo.

El try de Bielle-Biarrey fue catalogado como uno de los momentos más destacados del partido, junto con el intento de Ben Tameifuna y un triplete de Salesi Rayasi. Los tries del Bordeaux se completaron con conquistas de Cameron Woki, Maxime Lamothe, Arthur Retiere y Maxime Lucu, quien además sumó cinco conversiones. Por el lado de los Tigers, Izaia Perese y Billy Searle aportaron los ensayos de descuento, en una serie que volvió a dejar al equipo inglés fuera de la Copa de Campeones en octavos de final.