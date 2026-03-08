La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

Alexis Mac Allister celebra un gol al Real Madrid en Anfield (Reuters/Jason Cairnduff)

El futuro de Alexis Mac Allister en el Liverpool permanece abierto mientras los rumores sobre el interés del Real Madrid crecen, en un contexto en el que su contrato con los ingleses se extiende hasta 2028 y, según confirmó su padre y agente Carlos Mac Allister, “no hay negociaciones con el Liverpool para renovar el contrato”. Esta falta de conversaciones contrasta con la renovación de otros jugadores clave del plantel, lo que incrementa la expectativa y especulación en torno a una posible salida del mediocampista argentino al final de la temporada.

A pesar de la tranquilidad contractual que supone tener vínculo hasta junio de 2028, la ausencia de gestiones para una extensión en este momento sobresale dentro del club, especialmente cuando otros futbolistas sí han avanzado en renovaciones. Ryan Gravenberch, compañero directo de Mac Allister en el mediocampo, tenía un compromiso firmado hasta 2028 pero recientemente renovó su contrato hasta 2032. Dominik Szoboszlai, cuya situación contractual es idéntica a la del argentino, mantiene gestiones avanzadas para una renovación, de acuerdo con la misma fuente.

Carlos Mac Allister, en declaraciones recientes a Win Win, programa deportivo especializado: “No hay negociaciones con el Liverpool para renovar el contrato”. El representante también puntualizó que su hijo está “feliz y cómodo” en Anfield, pero mencionó que cualquier movimiento en el mercado estival dependerá del desarrollo de los próximos meses. Paralelamente, fuentes de Mundo Deportivo concuerdan en que el propio jugador vería con buenos ojos un cambio de club, especialmente tras una campaña en la que el Liverpool no logró sostener el rendimiento que lo llevó al título de la Premier League la temporada anterior y actualmente ocupa el sexto puesto, a 3 puntos del cuarto lugar, el último que clasifica a la Champions League.

Alexis Mac Allister no está en negociaciones para renovar su vínculo con el Liverpool que expira en 2028 (Reuters/Peter Cziborra)

Ante la falta de un entrenador fijo en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso en enero y la situación institucional inestable, la llegada de Mac Allister solo sería viable si el futuro proyecto deportivo liderado por Florentino Pérez lo contempla. Además, la cláusula de rescisión del contrato del argentino es de 85 millones de euros, lo que representa un obstáculo financiero considerable para los interesados. El artículo también menciona que otras figuras con proyección en el fútbol europeo, como Enzo Fernández o Cuti Romero, figuran en la lista de potenciales refuerzos del club blanco, ambos con cláusulas de salida destacadas.

Desde su llegada al Liverpool en 2023 procedente del Brighton, Mac Allister consolidó su papel como titular en el equipo de Anfield. Es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo y está cerca de igualar sus registros personales de la temporada anterior, con cinco goles y cuatro asistencias en 41 partidos durante la presente campaña. En la temporada anterior, según cifras oficiales de la Premier League, firmó siete goles y seis asistencias; en el Brighton, en la 2022/23, alcanzó su mejor marca con 12 tantos.

El equipo dirigido por Arne Slot se encuentra enfocado en tres objetivos deportivos: asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League, avanzar en los octavos de final de la competición europea —donde enfrenta al Galatasaray y podría cruzarse con PSG o Chelsea en cuartos—, y competir en la FA Cup, ya instalado en cuartos de final tras vencer al Wolverhampton 3-1. En cada uno de estos desafíos, Mac Allister mantiene un rol destacado, respaldado tanto por el entrenador neerlandés como por el ex técnico Jürgen Klopp.

La estrategia de renovar y asegurar a piezas clave en la plantilla, como ya se evidenció con Gravenberch, coloca presión sobre la dirigencia para definir el futuro de Mac Allister. Por ahora, el argentino tiene contrato vigente, pero la falta de negociaciones y el interés del Real Madrid abren un periodo de incertidumbre que dependerá tanto de la voluntad del club de Anfield como de la evolución del mercado europeo al concluir la temporada.