A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jacob Kiplimo marcó un nuevo récord del mundo en media maratón

Jacob Kiplimo estableció un nuevo récord mundial en el medio maratón de Lisboa al cruzar la meta en 57:20 minutos. De este modo, superó por diez segundos la marca anterior del etíope Yomif Kejelcha, registrada en 2024 en Valencia, y consolidó su nombre entre los grandes de la especialidad.

El atleta ugandés logró la plusmarca este domingo en una competencia donde no hubo liebres, bajo estricto control reglamentario. Sin la ayuda de vehículos guía y con la vigilancia de jueces internacionales, Kiplimo impuso un ritmo inalcanzable para sus perseguidores, en un circuito homologado a la espera del aval definitivo de la Federación Internacional de Atletismo.

Detalles del récord de Jacob Kiplimo en Lisboa

Según la Agencia EFE, Kiplimo empezó la prueba con un parcial inicial de 13:28 minutos en los primeros cinco kilómetros. Los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich acompañaron al ugandés durante la mitad inicial de la carrera, pasando por los primeros diez kilómetros en 27:00 minutos.

En ese tramo, Kiprotich perdió contacto y Kiplimo avanzó con Kipkorir hasta el kilómetro 15, que completaron en 40:52. Poco después, el ugandés aceleró y se distanció de su rival, cubriendo los siguientes cinco kilómetros en 13:31 minutos.

Kiplimo finalizó la prueba en solitario, deteniendo el cronómetro en 57:20. Kipkorir aseguró la segunda posición con 58:08, mientras que Kiprotich terminó tercero en 58:59. La carrera transcurrió sin incidencias técnicas relevantes, aumentando la expectativa por la validación oficial de la marca.

Antecedentes y proceso de homologación de marcas

Kiplimo había establecido previamente un récord mundial en el medio maratón de Lisboa en 2021 con 57:31, cifra superada posteriormente por Yomif Kejelcha en Valencia (2024), según la Agencia EFE. En febrero de 2025, el ugandés marcó un tiempo de 56:42 en Barcelona, pero la Federación Internacional de Atletismo anuló ese logro por no cumplir el reglamento, debido al beneficio que obtuvo al correr tras un coche guía.

Desde entonces, la plusmarca de Kiplimo en Barcelona quedó fuera de los registros oficiales. Este antecedente otorgó mayor atención al desarrollo en Lisboa, donde la organización extremó las condiciones técnicas. La validación definitiva de este nuevo récord mundial depende ahora del análisis final de la federación internacional, cuyas decisiones son determinantes en la homologación de marcas.

Otras actuaciones y relevancia internacional

Además de la hazaña de Kiplimo, la prueba reunió a parte de la élite mundial del fondo. Los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich completaron el podio masculino con tiempos destacados, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente.

En la rama femenina, la etíope Tsige Gebreselama defendió su título con un tiempo de 1:04:48. El evento confirmó así la importancia de la carrera de Lisboa como cita preeminente en el calendario internacional del medio maratón.

El triunfo de Jacob Kiplimo en Lisboa sella uno de los capítulos más destacados en la historia de la distancia, ratificando su capacidad para superar desafíos y marcar tendencia en el atletismo mundial... Esta vez sin la discusión del auto guía.