Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

El Xeneize venció 3-0 al Granate en La Fortaleza y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos

Boca Juniors logró una victoria contundente por 3-0 sobre Lanús en el estadio Ciudad de Lanús, en un partido que marcó un quiebre para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. El triunfo, apoyado en el doblete de Miguel Merentiel y el estreno goleador de Santiago Ascacíbar, permitió a Boca cortar una racha de cuatro partidos sin conseguir victorias y lo reposicionó en la lucha por los puestos de playoff del Torneo Apertura 2026.

El encuentro, presenciado por más de 10.000 hinchas visitantes, mostró la mejor versión del equipo azul y oro en la temporada. Boca abrió el marcador con un remate de Ascacíbar que se desvió en un defensor y se metió en el ángulo, mientras que Merentiel amplió la ventaja antes del descanso tras una buena jugada colectiva y una asistencia de Tomás Aranda. En la segunda parte, Merentiel selló el resultado con una definición certera tras un pase largo de Leandro Paredes.

El equipo mostró una mejora evidente en el funcionamiento colectivo, especialmente en el mediocampo, donde se destacó el juvenil Tomás Aranda, quien, con apenas 18 años, participó en la gestación de los dos primeros goles y se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Aranda, al finalizar el partido, valoró la oportunidad y subrayó el respaldo de sus compañeros en el proceso de adaptación al plantel profesional.

El posteo de Boca por la gran actuación de Aranda que causó furor en las redes sociales

La victoria tomó mayor relevancia por el contexto: Lanús venía de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana y, aunque tuvo bajas importantes, llegaba con el impulso de su reciente título internacional. Boca, en cambio, no solo cortó la mala racha en el torneo local, sino que festejó como visitante después de más de cuatro meses.

En las redes sociales, la actuación de Boca generó una ola de memes y comentarios humorísticos. El desempeño de Aranda, la eficacia goleadora de Merentiel y la tranquilidad que transmitió Úbeda protagonizaron las publicaciones de los hinchas. Las imágenes y videos circularon en plataformas como X (ex Twitter), donde se multiplicaron chistes sobre el “renacer” del equipo, la juventud y desparpajo de Aranda, los festejos de Merentiel y el semblante aliviado del técnico tras el partido.

Con este resultado, Boca suma 12 puntos en 8 fechas y vuelve a ubicarse en zona de clasificación, mientras que Lanús permanece con 9. El próximo desafío para el Xeneize será recibir a San Lorenzo, con la expectativa de sostener el envión anímico y futbolístico conseguido en La Fortaleza.

Los mejores memes y reacciones que dejó la goleada de Boca ante Lanús:

