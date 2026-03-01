Deportes

Tras ganar la Recopa, Lanús está cerca de venderle a su goleador a Fluminense: la cifra que podría obtener

Las negociaciones deben concluir antes del martes, día en el que cierra el mercado de pases en Brasil. El año pasado, el Granate pagó USD 1.7 millones por el pase de Rodrigo Castillo

Castillo celebra su gol en la ida (AP Foto/Gustavo Garello)

Las negociaciones avanzadas entre Fluminense y Lanús por el delantero centro Rodrigo Castillo, figura clave del club argentino y campeón reciente de la Recopa Sudamericana, podrían cerrarse en los próximos días, según información de O Globo.

El Flu y el Granate mantienen conversaciones para la posible transferencia de Castillo, máximo goleador de Lanús y protagonista en la victoria ante Flamengo por la Recopa. Las directivas han reconocido avances recientes, aunque el acuerdo final aún no ha sido sellado y las partes insisten en la necesidad de prudencia. La operación debe resolverse antes del cierre de la ventana de transferencias en Brasil, que expira el próximo martes.

Las conversaciones, de acuerdo con fuentes consultadas por O Globo, han alcanzado una etapa avanzada. No es la primera vez que el elenco carioca ha buscado al punta que hizo las Inferiores en River y se destacó en Gimnasia La Plata: antes de la Recopa, sus autoridades habían consultado por él, pero su cotización los había hecho retroceder.

Los detalles financieros y el plazo de la transferencia

El costo del posible traspaso se estima en USD 10 millones (51,3 millones de reales), según fuentes vinculadas a las gestiones y citadas por O Globo. Lanús propone que una parte significativa de la suma se pague a partir de 2026, lo que añade complejidad al proceso.

Las directivas mantuvieron reuniones presenciales en el centro de entrenamiento de Fluminense en Río de Janeiro, donde trabajó Lanús durante su visita a la ciudad para la Recopa, y actualmente, continúan el diálogo de forma remota, conscientes del corto plazo disponible para alcanzar un acuerdo definitivo.

Interés de Europa y dificultades para cerrar el acuerdo

El entorno de Rodrigo Castillo fue advertido acerca del interés de un club alemán, que podría formalizar una oferta durante el mercado de mitad de año. La posible competencia internacional complica aún más las tratativas y eleva la dificultad para Fluminense de cerrar la transferencia dentro del plazo previsto.

Fuentes consultadas por O Globo explicaron que el acuerdo es “complejo”, aunque persiste un optimismo medido respecto a la posibilidad de éxito antes de la fecha límite.

Rodrigo Castillo, de 27 años, se ha destacado como pieza fundamental en los logros recientes de Lanús. Formado en la cantera del Millonario, tuvo sus primeras oportunidades profesionales en Gimnasia antes de unirse a Lanús en 2025. El Granate pagó 1.700.000 dólares por el 80% de la ficha y el punta se consolidó bajo la tutela de Mauricio Pellegrino.

Castillo suma 32 partidos oficiales, 14 goles y 3 asistencias, actuaciones clave en la conquista tanto de la Copa Sudamericana como de la Recopa. En la última llave ante Flamengo, fue autor de dos goles, uno de ellos decisivo para la victoria y otro aprovechando un error del arquero argentino Agustín Rossi en el Maracaná, lo que ha incrementado su cotización en el mercado sudamericano.

La prioridad de Fluminense -que primero negoció con San Lorenzo para quedarse con Alexis Cuello- es cerrar el fichaje de su principal objetivo ofensivo. El desenlace dependerá de las próximas gestiones entre las directivas, bajo la presión de un calendario ajustado por el inminente cierre de la ventana de transferencias.

De marcharse su ariete a Río de Janeiro, Lanús seguramente buscará reemplazante de cara a su participación en la próxima Copa Libertadores. En el Torneo Apertura, por su parte, el Grana está décimo en la Zona A con 8 puntos, a tres de los últimos clasificados a los playoffs, pero con dos partidos menos.

