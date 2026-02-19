Deportes

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más rival de los Juegos Olímpicos de Invierno

El noruego Atle Lie McGrath era el máximo candidato en el eslalon masculino, pero su actitud llamó más la atención que su perfomance

Guardar
Atle Lie McGrath perdió la chance de medalla y se escondió en el bosque

Atle Lie McGrath, considerado el principal favorito para obtener el oro en el eslalon masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, perdió todas sus opciones tras cometer un error determinante en la segunda manga. El esquiador noruego, que había dominado la primera bajada, no solo quedó fuera del podio, sino que reaccionó de forma poco común al internarse en el bosque tras abandonar la competencia.

La prueba de eslalon en el Centro de Esquí Stelvio, en Bormio, estuvo marcada por fuertes nevadas y condiciones adversas que dificultaron el recorrido y causaron numerosos abandonos. Entre los afectados estuvo Lasse Gaxiola, de México, quien sufrió una fractura en un dedo y no finalizó el trayecto. También el brasileño Lucas Pinheiro, reciente campeón en slalom gigante, se vio perjudicado.

A pesar de este contexto, McGrath sobresalió en la primera manga con un tiempo de 56,14 segundos, situándose como líder y principal candidato al oro. Loic Meillard, representante de Suiza y posteriormente ganador de la prueba, fue el inmediato perseguidor, quedando a solo 59 centésimas del noruego,. En ese momento, la lucha por el primer puesto parecía quedar entre ambos.

Durante la segunda bajada, el resultado cambió drásticamente. El noruego McGrath, quien partía con ventaja, perdió el control en la parte técnica del recorrido y no pudo completar la prueba. Su reacción se hizo viral rápidamente. Primero, salió de la pista al atacar una puerta, lanzando sus bastones con furia y quitándose los esquíes antes de cruzar la valla de protección.

Las cámaras siguieron su periplo: el noruego se internó a pie en el bosque adyacente y permaneció tumbado varios minutos sobre la nieve. El personal de la competencia acudió en motonieve para localizarlo, ante la preocupación que provocó su actitud.

El noruego, en el momento
El noruego, en el momento en el qe se internó en el bosque (REUTERS/Christian Hartmann)

Ya de regreso en la meta, McGrath evitó cualquier contacto con la prensa, lo que dejó en evidencia la profundidad de su desilusión. Esta caída supuso la pérdida de una medalla olímpica y reflejó la presión acumulada a lo largo de la temporada, en la que el noruego había liderado la clasificación de eslalon.

El momento fue aún más cargado por motivos personales. McGrath compitió portando un brazalete negro en homenaje a su abuelo, fallecido el 6 de febrero, día de la apertura de los Juegos. En redes sociales, el atleta expresó su deseo de dedicar la medalla a su familiar: “Sinceramente, no sé cómo gestionar los Juegos Olímpicos sin ti aquí. Lo único que me hace mantener la cabeza alta es que siempre has querido que yo persiguiera mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Con la salida de McGrath, el suizo Loic Meillard se alzó con el oro tras un tiempo acumulado de 1:53,61. El austríaco Fabio Gstrein logró la plata con 1:53,96 y el noruego Henrik Kristoffersen se quedó con el bronce, marcando 1:54,74 en sus dos bajadas.

El comienzo de su ataque
El comienzo de su ataque de furia (REUTERS/Denis Balibouse)

El campeón olímpico Meillard resaltó el gran nivel mostrado por McGrath durante la temporada y reconoció que, pese al desenlace, el noruego demostró que su rendimiento merecía respeto en la élite del esquí alpino.

Así fue rescatado del bosque
Así fue rescatado del bosque (REUTERS/Angelika Warmuth)

Temas Relacionados

Atle Lie McGrathJuegos Olímpicos de Inviernodeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

El Bicho disputa el primer cruce de la serie en el máximo torneo continental con el objetivo de alcanzar la fase de grupos. Transmiten Fox Sports y Disney+

Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

La jornada dejó una fuerte presencia nacional en la siguiente instancia del certamen, con una decena de representantes locales entre los 16 mejores del cuadro

Challenger de Tigre: 10 tenistas

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

El volante de 21 años convirtió su noveno tanto en la temporada y es el segundo máximo goleador, detrás de Lautaro Martínez. El Como terminó igualando 1-1 ante el conjunto rossonero por la Serie A

El insólito error del arquero

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

Finalmente, el mediocampista del Pincha acordó su salida pese a que tenía contrato hasta 2028

Cristian Medina jugará en un

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

Cristian Chivu ofreció un panorama alarmista tras la lesión de su capitán en el duelo ante el Bodo Glimt por la Champions League. El primer diagnóstico fue una fatiga en el gemelo izquierdo

Lautaro Martínez salió lesionado en
DEPORTES
Argentinos Juniors empata contra Barcelona

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

TELESHOW
Emilia Mernes resumió su paso

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos