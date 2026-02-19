Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más rival de los Juegos Olímpicos de Invierno

Atle Lie McGrath perdió la chance de medalla y se escondió en el bosque

Atle Lie McGrath, considerado el principal favorito para obtener el oro en el eslalon masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, perdió todas sus opciones tras cometer un error determinante en la segunda manga. El esquiador noruego, que había dominado la primera bajada, no solo quedó fuera del podio, sino que reaccionó de forma poco común al internarse en el bosque tras abandonar la competencia.

La prueba de eslalon en el Centro de Esquí Stelvio, en Bormio, estuvo marcada por fuertes nevadas y condiciones adversas que dificultaron el recorrido y causaron numerosos abandonos. Entre los afectados estuvo Lasse Gaxiola, de México, quien sufrió una fractura en un dedo y no finalizó el trayecto. También el brasileño Lucas Pinheiro, reciente campeón en slalom gigante, se vio perjudicado.

A pesar de este contexto, McGrath sobresalió en la primera manga con un tiempo de 56,14 segundos, situándose como líder y principal candidato al oro. Loic Meillard, representante de Suiza y posteriormente ganador de la prueba, fue el inmediato perseguidor, quedando a solo 59 centésimas del noruego,. En ese momento, la lucha por el primer puesto parecía quedar entre ambos.

Durante la segunda bajada, el resultado cambió drásticamente. El noruego McGrath, quien partía con ventaja, perdió el control en la parte técnica del recorrido y no pudo completar la prueba. Su reacción se hizo viral rápidamente. Primero, salió de la pista al atacar una puerta, lanzando sus bastones con furia y quitándose los esquíes antes de cruzar la valla de protección.

Las cámaras siguieron su periplo: el noruego se internó a pie en el bosque adyacente y permaneció tumbado varios minutos sobre la nieve. El personal de la competencia acudió en motonieve para localizarlo, ante la preocupación que provocó su actitud.

El noruego, en el momento en el qe se internó en el bosque (REUTERS/Christian Hartmann)

Ya de regreso en la meta, McGrath evitó cualquier contacto con la prensa, lo que dejó en evidencia la profundidad de su desilusión. Esta caída supuso la pérdida de una medalla olímpica y reflejó la presión acumulada a lo largo de la temporada, en la que el noruego había liderado la clasificación de eslalon.

El momento fue aún más cargado por motivos personales. McGrath compitió portando un brazalete negro en homenaje a su abuelo, fallecido el 6 de febrero, día de la apertura de los Juegos. En redes sociales, el atleta expresó su deseo de dedicar la medalla a su familiar: “Sinceramente, no sé cómo gestionar los Juegos Olímpicos sin ti aquí. Lo único que me hace mantener la cabeza alta es que siempre has querido que yo persiguiera mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram.

Con la salida de McGrath, el suizo Loic Meillard se alzó con el oro tras un tiempo acumulado de 1:53,61. El austríaco Fabio Gstrein logró la plata con 1:53,96 y el noruego Henrik Kristoffersen se quedó con el bronce, marcando 1:54,74 en sus dos bajadas.

El comienzo de su ataque de furia (REUTERS/Denis Balibouse)

El campeón olímpico Meillard resaltó el gran nivel mostrado por McGrath durante la temporada y reconoció que, pese al desenlace, el noruego demostró que su rendimiento merecía respeto en la élite del esquí alpino.

Así fue rescatado del bosque (REUTERS/Angelika Warmuth)