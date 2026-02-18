El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Rio Ferdinand, exfutbolista del Manchester United y referente de la selección inglesa, defendió públicamente al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior luego de la polémica que se generó por unos supuestos insultos racistas denunciados durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid en Lisboa. El incidente, ocurrido tras la celebración del gol del brasileño, motivó la activación del protocolo contra el racismo por parte de la UEFA y abrió una investigación formal sobre el comportamiento de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.

Durante el partido de ida del playoff de la Champions League, disputado en el Estádio da Luz, Vinícius Júnior marcó el único gol y celebró junto al banderín de córner. Poco después, informó al árbitro, el francés François Letexier, que el argentino Gianluca Prestianni le habría dirigido insultos racistas. El juez detuvo el partido por aproximadamente ocho minutos mientras varios jugadores, entre ellos Kylian Mbappé, expresaban su apoyo al brasileño y amagaban con abandonar el campo.

En respuesta a las acusaciones, Rio Ferdinand difundió un video en sus redes sociales para expresar su rechazo a cualquier justificación de actos racistas. El ahora comentarista británico señaló: “¿Hay que culpar a Vini? ¿Que no debería celebrarlo así? ¿Cómo? Es inaceptable”. Para Ferdinand, el fútbol pierde su esencia cuando se sanciona la expresión de alegría tras un gol y se intentan justificar insultos discriminatorios. “El fútbol es un deporte bonito. Por ejemplo, ¿por qué amamos a Roger Milla? Por cómo lo celebró con sus aficionados. Están intentando robarnos lo bonito de este deporte. Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados. No tenemos que protegerlos”, afirmó el exjugador en una grabación desde adentro de un automóvil.

Prestianni se vio envuelto en una polémica con Vinicius Jr. (AFP)

El exdefensor inglés insistió en que no se puede aceptar ningún tipo de argumento que relacione la celebración de un gol con una reacción racista por parte de un rival o de la afición. “No puedo entenderlo... ¿Cómo podemos tener jugadores celebrando y la gente diciendo: ‘No deberían hacer eso, está bien que abusen de ellos por la celebración’? Cuando estas ratas, cuando estas pequeñas ratas, dicen estas cosas racistas, sí, deberían ser denunciadas. Sí, deberían ser advertidas. Sí, deberían ser castigadas. No deberían tener protección. ¿Por qué las protegemos?”, cuestionó Ferdinand en su mensaje.

“¿Por qué te tapas la boca? Normalmente te tapas la boca cuando tienes algo que ocultar. Si vas a decir: ‘¿Sabes qué? Vini, deja de ser idiota’. No te tapas la boca. Cuando tienes algo que decir que es desagradable, que es repugnante, te tapas la boca. Algo que ocultar", consideró.

La postura de Ferdinand cobró mayor peso tras el testimonio de Kylian Mbappé, quien explicó tras el partido: “Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un ‘mono’. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”.

Ferdinand cerró su mensaje reconociendo la reacción de los compañeros de Vinícius Júnior y remarcó la importancia de que las autoridades y la comunidad futbolística den una respuesta contundente. “Estoy muy interesado en ver, probablemente como toda la comunidad futbolística, cómo las autoridades, la UEFA, gestionan esta situación. Porque tienes a un gran jugador que marcó un gol, que causó un gran revuelo en el estadio, pero la gente de todo el mundo va a decir: ‘¡Guau, qué momento!’. Y todo quedó arruinado y empañado por el comportamiento de un estúpido. Una locura”, concluyó el exjugador.

Vinicius Jr acusó a Prestianni de racista (AFP)

Por su parte, el Benfica emitió un comunicado en el que expresó su apoyo a Prestianni y calificó de “campaña de difamación” las acusaciones en su contra. El club sostuvo que el comportamiento de su jugador “siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica”. Añadió que enfrenta con “colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad” las investigaciones anunciadas por la UEFA, según publicó el propio club en su web oficial.

La UEFA confirmó el nombramiento de un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido. El organismo europeo indicó que revisa los informes oficiales y que anunciará las posibles sanciones en su plataforma disciplinaria una vez concluidas las pesquisas.

El incidente en Lisboa también incluyó el lanzamiento de objetos desde la grada, uno de los cuales impactó en Vinícius Júnior, y la expulsión del entrenador del Benfica, José Mourinho, por protestar tras una falta cometida por el delantero brasileño. De acuerdo con la normativa de la UEFA, Mourinho no podrá estar en el banquillo en el encuentro de vuelta en Madrid.