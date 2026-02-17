La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

El director técnico del conjunto del Sur participó en la presentación de la nueva camiseta

El club Victoriano Arenas sorprendió a sus seguidores con una presentación de camiseta fuera de lo común inspirada en el fenómeno viral de la favela Rocinha de Río de Janeiro, utilizando como protagonista a Luis Ventura, quien actualmente se desempeña como entrenador del primer equipo. La iniciativa recreó el estilo de los videos que se popularizaron en las redes sociales dentro de la famosa favela brasileña, en los que la combinación de drones, música característica y tomas aéreas dio lugar a uno de los formatos más replicados del verano.

La institución, que milita en la Primera C del fútbol argentino, optó por alejarse de los tradicionales lanzamientos de indumentaria deportiva, eligiendo la viralidad como estrategia para captar la atención de sus hinchas y del público general. En el video, Luis Ventura recorre el campo de juego del equipo mientras la cámara lo sigue desde las alturas, en una clara referencia a los “reels” realizados en la terraza de la Rocinha, un sitio que recientemente se consolidó como punto turístico y escenario de videos que acumulan millones de reproducciones en plataformas sociales.

La propuesta de Victoriano Arenas no solo replicó la estética visual, sino que también incorporó la música emblemática que acompaña los videos originales de la favela. En la publicación en sus redes sociales, el club utilizó el eslogan “De la Isla para el mundo”, reforzando la conexión entre el barrio de Avellaneda y el fenómeno global surgido en Brasil.

Luis Ventura, el protagonista de la presentación de la camiseta de Victoriano Arenas

“De la Isla para el mundo. Luis Ventura, junto al cuerpo técnico y jugadores del plantel profesional, presentan la nueva camiseta titular. ¡Próximamente revelaremos el modelo suplente y de arquero! También habrá mas sorpresitas para ustedes", escribió la institución en su cuenta en la red social Instagram.

El auge de los videos de la favela Rocinha se explica por la singularidad de sus locaciones y la posibilidad de acceder a terrazas con vistas panorámicas de Río de Janeiro, donde productores locales ofrecen experiencias audiovisuales que pueden superar los 50.000 pesos argentinos por sesión. Esta tendencia generó una oleada de visitantes y celebridades que buscan recrear el contenido viral, utilizando drones y música de fondo específica que identifica el formato.

En el caso de Victoriano Arenas, la elección de Luis Ventura como figura central del lanzamiento aportó un valor distintivo, no solo por su rol como entrenador sino también por su reconocida trayectoria en los medios de comunicación. El video, difundido en la previa del debut del equipo en el campeonato, rápidamente sumó reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos más compartidos en el ámbito del ascenso argentino.

El calendario de la Primera C indica que Victoriano Arenas debutará el sábado 21 de febrero como local ante Puerto Nuevo, en un partido que marcará el inicio del torneo para el Grupo A. Posteriormente, el equipo dirigido por Ventura visitará a Deportivo Paraguayo el 28 del mismo mes y recibirá a Mercedes el 7 de marzo, escenario que ofrece a los hinchas la posibilidad de ver en acción la nueva indumentaria.

La repercusión del video no solo posicionó al club dentro de la conversación nacional sobre tendencias digitales, sino que también evidenció el impacto de los fenómenos virales en el ámbito deportivo y cultural. La iniciativa de Victoriano Arenas refleja la capacidad de los clubes del ascenso para innovar en su comunicación y aprovechar el potencial de las redes sociales para acercar su historia y su identidad a nuevos públicos.