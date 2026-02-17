Inminente definición en la negociación de Boca Juniors por el fichaje a Adam Bareiro

Boca Juniors aguarda por una inminente respuesta de Fortaleza por el traspaso de Adam Bareiro, delantero paraguayo por el que los de la Ribera ofertaron 3 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha. Con el acuerdo entre el futbolista y el club argentino avanzado, solamente restaría el pulgar arriba de la entidad brasileña, que iba a enviar una respuesta formal ayer, aunque todo se dilató.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado trabajan a contrarreloj para cerrar un reemplazo del lesionado Rodrigo Battaglia, que abrió la posibilidad de sumar un refuerzo hasta este viernes. El presidente y director deportivo posaron los ojos en Bareiro, que tuvo un breve paso por River, dueño del 50% de su pase hasta hoy. Según pudo averiguar Infobae, Fortaleza iba a contestar formalmente este lunes por sí o por no, pero a última hora todavía no habían llegado novedades al Boca Predio y la situación se resolvería este martes.

“Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”, fue lo que declaró el ex San Lorenzo y River, tras el triunfo de su actual equipo frente a Ferroviario en la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, partido en el que convirtió uno de los dos tantos del 2-0 definitivo.

El delantero de Fortaleza anotó en el 2-0 ante Ferroviario

El ciclo de Bareiro en River fue efímero. En 2024, el club de Núñez pagó más de cuatro millones de dólares por su pase tras gran rendimiento en San Lorenzo, pero el delantero solo jugó 16 partidos sin convertir goles. Pocos meses después, fue cedido a Al-Rayyan de Qatar, ingresando casi un millón de dólares por su préstamo. Los qataríes finalmente no ejecutaron la opción de compra. En 2025, Bareiro fue transferido a Fortaleza, que pagó cerca de dos millones de dólares por la mitad de su pase. Durante su breve trayectoria en el Millonario, Bareiro participó en un solo Superclásico: en septiembre de 2024 formó parte de la victoria por 1-0 en la Bombonera, reemplazado por Miguel Borja en el segundo tiempo.

Al despedirse de River, Bareiro compartió su apreciación por su paso por el club: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

Riquelme ya había manifestado públicamente su admiración por Bareiro durante su paso por San Lorenzo. Román expresó hace algún tiempo: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.

Las dificultades en la ofensiva de Boca se profundizaron últimamente debido a las lesiones de sus referentes. Edinson Cavani arrastra una lumbalgia y acaba de volver a jugar ante Platense después de un largo parate. Al mismo tiempo, Milton Giménez sigue en tratamiento por pubalgia y aún no hay fecha de regreso. En este escenario, los juveniles de la Reserva —Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez— fueron transferidos recientemente a Gimnasia de Mendoza y Atlanta. El cuestionado Claudio Úbeda recurrió entonces a opciones como Miguel Merentiel, Lucas Janson e Iker Zufiaurre, aunque sin encontrar soluciones definitivas.

El futuro de Bareiro se definirá en las próximas horas y si prosperan las negociaciones, su llegada permitirá a Boca reorganizar el frente de ataque de cara a la continuidad de la temporada, en busca de efectividad y equilibrio ofensivo.