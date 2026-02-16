Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Luisina Giovannini volvió a coronarse en el certamen turco

Antalya volvió a convertirse en un escenario especial para Luisina Giovannini. La tenista cordobesa se consagró este domingo campeona del torneo W35 disputado en Turquía y celebró su primer título de la temporada 2026, además del décimo de su carrera profesional.

La argentina, ubicada en el puesto 241 del ranking de la WTA, se impuso en la final ante la rusa Rada Zolotareva por 4-6, 6-4 y 6-2, luego de revertir un comienzo adverso en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media. Con personalidad y solidez desde el fondo de la cancha, Giovannini encontró respuestas en los momentos decisivos para dar vuelta el marcador y quedarse con el trofeo.

El título tiene un valor especial para la nacida en Coronel Moldes, ya que fue en la misma ciudad donde un año atrás había conquistado un torneo W15, certamen que en esta edición ascendió de categoría a W35. La nueva coronación refuerza su vínculo con el evento turco y confirma su crecimiento sostenido dentro del circuito ITF.

El arranque de 2026 no había sido sencillo para la cordobesa. Tras una gira sobre canchas duras con resultados irregulares y su participación en la clasificación del Australian Open, donde cayó ante la española Marina Bassols Ribera, Giovannini encontró en Antalya el nivel que venía buscando. El trofeo representa además su quinto título en torneos W35, categoría en la que se muestra cada vez más competitiva.

Su progreso no pasó inadvertido en el tenis internacional. Durante 2025 alcanzó su primera final de un WTA 125 en Quito, resultado que le permitió dar un importante salto en el ranking y marcar un nuevo mejor registro personal dentro del Top 230 mundial, según destacó la propia WTA en su seguimiento semanal de rankings. Además, en esa temporada consiguió cuatro títulos W35 y consolidó una regularidad que la proyectó como una de las jóvenes sudamericanas con mayor proyección.

Luisina Giovannini celebra el título en Turquía (Fuente: Instagram / lulu_giova06)

Luisina Giovannini, el futuro del tenis argentino

Giovannini comenzó a jugar al tenis a los 7 años y se caracteriza por su potencia desde el fondo de cancha y su preferencia por el polvo de ladrillo, superficie sobre la que construyó gran parte de sus mejores resultados. Su crecimiento también la llevó a integrar el equipo argentino en la Billie Jean King Cup, un paso importante en su formación como profesional .

Fuera de la cancha, la historia personal de Lulú también explica parte de su competitividad. Hija de un campeón mundial de ciclismo, Edgardo Giovannini, y criada en una familia ligada al deporte, desde chica convivió con la disciplina y la exigencia del alto rendimiento. En los últimos meses, además, recibió una beca del Programa de Desarrollo de Jugadores de Grand Slam, a cargo de la ITF, un apoyo económico destinado a jóvenes promesas del circuito profesional.

Con esta nueva consagración en Turquía, Luisina Giovannini reafirma su progresión y alimenta la ilusión del tenis argentino femenino, que encuentra en ella a una de sus grandes apuestas a futuro. Con apenas 19 años, su presente ya es sólido y todo indica que seguirá escalando posiciones.