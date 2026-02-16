La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

Grave caída del esquiador Elias Lajunen en los JJOO de invierno

Durante la ronda clasificatoria de big air de freeski en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, Elias Lajunen, esquiador finlandés de apenas 18 años, vivió uno de los momentos más alarmantes de la jornada. Un accidente en pleno salto lo dejó fuera de competencia y generó conmoción entre los presentes. La caída, ocurrida el domingo en la pista de Livigno, puso en pausa la competencia y centró la atención en el estado del joven atleta, quien hacía su debut olímpico.

Según informó el medio finlandés YLE, Lajunen perdió el control tras ejecutar un truco aéreo y aterrizó de forma violenta, golpeando la cabeza y quedando boca abajo al final de la zona de aterrizaje. El impacto provocó un silencio inmediato en el público, mientras los paramédicos se apresuraban a asistirlo. El esquiador permaneció inmóvil durante unos segundos antes de que el personal médico lograra incorporarlo y retirarlo en camilla, momento en el que levantó el pulgar para tranquilizar a los espectadores.

En declaraciones recogidas por YLE, el Comité Olímpico de Finlandia confirmó que “Lajunen se encuentra bien tras someterse a exámenes adicionales que no revelaron ningún problema preocupante”. Pese a la visible lesión en el lado derecho de su rostro, el esquiador fue hospitalizado y quedó bajo observación durante la noche. El reporte enfatizó que el deportista estaba consciente y en condiciones estables después del accidente.

El esquiador no pudo completar el salto (Reuters)

El incidente sucedió durante el primer intento de Lajunen en la ronda clasificatoria. El atleta descendió la rampa de 40 metros (131 pies) y buscó completar una rotación final en el aire, pero no logró estabilizarse antes del aterrizaje. Desafortunadamente, producto de la caída, el esquiador no pudo participar de las mangas clasificatorias posteriores al recibir atención médica.

La reacción del público no tardó en aparecer en redes sociales y foros deportivos. Entre los mensajes destacados, un aficionado compartió: “Me alegra que esté consciente y se mueva. Oremos por una pronta recuperación, jovencito. Mantente fuerte”, mientras que otro espectador escribió: “Lo vi en vivo, se veía horrible. Me alegra que esté bien”.

Elias Lajunen llegó a Milano Cortina 2026 como una de las promesas de Finlandia en el esquí acrobático. Hijo del triple campeón olímpico Samppa Lajunen, el joven ya había competido en el campeonato mundial de 2025, donde finalizó en el puesto 31 en freeski slopestyle y 32 en big air. En la ronda clasificatoria de slopestyle de estos Juegos Olímpicos, finalizó 18, sin alcanzar la instancia de medallas, que solo contempló a los 12 mejores.

La prueba clasificatoria de big air reunió a otros representantes finlandeses, como Elias Syrja y Kuura Koivisto, aunque ninguno logró avanzar a la final programada para el martes. La competencia fue dominada por el estadounidense Mac Forehand, quien obtuvo 93,25 puntos en su primer salto y 89,75 en el segundo, alcanzando un total de 183,00 unidades y asegurando el primer lugar.

El Comité Olímpico finlandés reiteró a través de YLE que Lajunen permanecerá bajo observación médica y agradeció el apoyo recibido por parte del público y la comunidad deportiva internacional. El accidente, aunque puso fin a la participación olímpica del joven esquiador, no dejó consecuencias de gravedad, según los reportes médicos iniciales.

La final de esquí acrobático big air masculino tendrá lugar el martes en Livigno.

El accidente en fotos

Elias Lajunen, durante su participación en las pruebas clasificatorias de big air en Milano Cortina 2026 (Reuters)

El público observó el momento de la caída en la competencia de freeski big air en los Juegos Olímpicos de Invierno (Reuters)

Fue un ambiente de tensión tras el aterrizaje durante la jornada clasificatoria de esquí acrobático (Reuters)

Momento de tensión en la pista tras una caída en la competencia olímpica (Reuters)

El esquiador recibió atención inmediata tras el accidente (Reuters)

Los organizadores y el personal médico trabajaron durante la competencia de esquí libre en Livigno (Reuters)

El joven esquiador estaba debutando en la competencia internacional (Reuters)

El equipo médico intervino tras el accidente de un competidor en la pista de Livigno (Reuters)

Antes de abandonar la pista hizo un gesto con el dedo para llevar tranquilidad (Reuters)

El joven de 18 años se despidió de la competencia (Reuters)