Deportes

Patada, insultos, lesión y fuerte autocrítica: el partido de Leandro Paredes en el empate de Boca ante Platense

El centro del campo fue escenario de un intenso cruce verbal entre el capitán de Boca y Heredia. En el complemento, el campeón del mundo pidió el cambio

Guardar
El capitán del Xeneize tuvo un intercambio verbal y físico con el delantero del Calamar

Una acción polémica en el centro del campo de juego marcó el final del primer tiempo entre Boca Juniors y Platense en el estadio Alberto J. Armando, durante la quinta jornada del Torneo Apertura. El duelo, que finalizó sin goles, tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Leonardo Heredia, quienes quedaron frente a frente y tuvieron un fuerte cruce verbal luego de un choque.

La situación se produjo tras una intervención intensa de Paredes, quien realizó una barrida sobre Franco Amarfil y provocó la reacción de Heredia. Cuando el futbolista del Xeneize cayó pateó por detrás al delantero de Platense, lo que encendió la tensión en el círculo central. El árbitro Sebastián Zunino decidió amonestar al futbolista del Calamar antes de enviar a ambos equipos al vestuario.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda enfrentaba la necesidad de sumar puntos tras un inicio irregular en el torneo. Llegó al encuentro con bajas sensibles en la ofensiva, lo que condicionó su planteo táctico para generar situaciones frente al arco rival.

Boca y Platense igualaron sin
Boca y Platense igualaron sin goles en la Bombonera (Foto: FOTOBAIRES)

Durante la primera etapa, la balanza se inclinó levemente hacia Platense en cuanto a aproximaciones peligrosas. El equipo visitante logró mayor presencia en el área rival y construyó algunas conexiones ofensivas, aunque sin lograr romper la paridad.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la ausencia de grandes oportunidades de gol. Boca, jugando como local, no consiguió imponer su ritmo ni encontrar los espacios para vulnerar la defensa de Platense, salvo en el comienzo del complemento.

Ambos equipos salieron al descanso en igualdad, pero con desafíos claros. Boca Juniors buscaba soluciones para destrabar el cero en su cancha, mientras que Platense intentaba capitalizar su leve superioridad en llegadas. El segundo tiempo se presentaba como una oportunidad para que alguno de los dos equipos lograra romper con el 0-0, pero se quedaron en intenciones.

Paredes, campeón del mundo y de América con la selección argentina, pidió el cambio y resultó reemplazado a los 84 minutos (en su lugar entró Milton Delgado) y debió ser tratado con hielo en el tobillo derecho. Su rendimiento deficiente marca que jugó tocado, algo que confirmó en su contacto con los medios posterior al encuentro en La Ribera.

Cuando culminó el partido y La Bombonera despidió con silbidos al equipo, el capitán dio la cara. “Duele hacer este tipo de partidos, hacer los dos partidos de visitante que hicimos. Obviamente tenemos que cambiar muchísimas cosas, hacer autocrítica y mejorar para todo lo que viene”, subrayó el ex Roma y PSG, de 31 años.

“Es parte de la confianza el rendimiento del equipo. Eso se mejora en el día a día y en lo personal”, agregó. “Vengo arrastrando una molestia, pero es parte del fútbol, de este deporte, pero cada vez que me toque jugar voy a tratar de hacer lo mejor posible. El grupo está bien, está fuerte. Hay que pensar en lo que se hizo mal y mejorar, nada más”, culminó el volante.

Temas Relacionados

Leandro ParedesLeonardo HerediaBoca JuniorsPlatenseTorneo Apertura 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

Las últimas dos vueltas fueron para el infarto: se impuso Tyler Reddick, de la escudería 23XI Racing

La espectacular definición de las

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

Giannis Antetokounmpo aseveró que el argentino “puede que sea el mejor de todos los tiempos”. Sin embargo, explicó por qué se identifica más con el portugués

La llamativa reflexión de una

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

La futbolista, hija del mítico Dennis Rodman, celebró el título de su pareja desde las tribunas, pero luego una actitud suya se hizo viral

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Es la cuarta conquista para el porteño en su carrera y la primera desde Umag 2024. Además, se convirtió en el séptimo campeón albiceleste en el torneo más importante del país

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

El argentino venció a Luciano Darderi en la final y consiguió el trofeo más esperado de su carrera. En plena celebración, le habló directamente a Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del certamen en el calendario

“De tanto golpear la puerta,
DEPORTES
La espectacular definición de las

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió en La

Wanda Nara sorprendió en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: el momento

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Kim Jong-un inauguró

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

Keir Starmer anunció que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad en Reino Unido

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto