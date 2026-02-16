El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

*El análisis de Diego Latorre

Boca Juniors volvió a mostrar un bajo rendimiento y se fue silbado de La Bombonera tras el empate sin goles ante Platense. El equipo de Claudio Úbeda no superó a su rival en ningún momento del juego y no pudo recuperarse luego de la derrota que había sufrido ante Vélez en la fecha anterior del Torneo Apertura.

En medio de los cuestionamientos al entrenador por el resultado y el funcionamiento, más la situación de los jugadores lesionados que complicó el inicio de la temporada, Diego Latorre, ex futbolista del Xeneize y hoy comentarista de TV en los partidos del certamen, analizó el presente del conjunto de Úbeda y dejó una llamativa frase: “Boca no ilusiona y no mejora”.

Después del encuentro, durante la emisión de Sportscenter, el ex delantero y hoy analista dio su parecer sobre la actuación del conjunto de Úbeda. “No mejora para nada. Es una película que vemos casi todos los fines de semana y no se ve progreso. Parece un equipo con muchas improvisaciones, que no tiene creatividad, le cuesta mucho dominar al rival en la circulación de la pelota, no aparecen los volantes. Está también en entredicho, en debate, el rol de Ascacíbar, que parece un llegador, pero que no interviene en el juego. Y eso va creando desconfianza, termina los ponchazos, con cambios en los que los pibes tienen que asumir responsabilidades que quizá uno vaya y pase, pero entre todos se les hace bastante difícil y realmente el equipo desencanta, no ilusiona para nada al hincha de Boca, que quiere ver por lo menos que el equipo vaya adelante, cree posibilidades de gol”, fue el inicio del comentario de Latorre en ESPN.

“Hoy Platense tuvo vocación ofensiva y en el primer tiempo lo contrarrestó bien a Boca y se le animó, pero le falta jerarquía para terminar de desarrollar esas jugadas y concretarlas. Si lo de Vélez fue preocupante, creo que lo de hoy fue más preocupante aún, porque la cancha de Boca era un gran refugio para Boca. Después, en el segundo tiempo, fue confuso el partido, nadie terminaba de hacerse el dueño del encuentro. Pero más allá de esto, creo que Boca tiene que repensarse. Yo creo que Paredes estaba tocado, pero es el principio de las jugadas, pero a partir de él, Boca no fluye, no crece. Me parece que los volantes no son complementarios, no intervienen en el juego. Uno de los volantes tiene que, por lo menos, eliminar a un jugador, posicionarse en tres cuartos de cancha para, a partir de ahí, presentarse y tratar de tener algún tipo de contacto con los delanteros, tirar una pared, provocar jugadas de gol. Los delanteros, si no es por el Changuito Zeballos…”, agregó.

El gesto de Úbeda en su salida de la cancha tras el empate ante Platense (FOTOBAIRES)

Luego de hacer hincapié en la importancia de la ausencia del número 7 xeneize, Gambeta concluyó su profundo análisis con una mirada hacia el futuro: la Copa Libertadores. “Hay partidos que no se ganan por golpes de inspiración ni por jugadas, sino los gana el equipo dominando colectivamente. Bueno, no es el caso de Boca. Y uno hace una proyección, viene Platense acá con todas las dificultades que le generó. ¿Qué puede pasar con este Boca cuando tenga rivales con otra jerarquía, o en Copa Libertadores, que vaya a jugar de visitante, por ejemplo? Entonces, hay mucha incertidumbre”, concluyó.

Cuando culminó el partido y La Bombonera despidió con silbidos al equipo, Paredes fue el único que dio la cara en el Xeneize. “Duele hacer este tipo de partidos, los dos partidos de visitante que hicimos. Obviamente tenemos que cambiar muchísimas cosas, hacer autocrítica y mejorar para todo lo que viene”, expresó el ex Roma y PSG, de 31 años.

“Es parte de la confianza el rendimiento del equipo. Eso se mejora en el día a día y en lo personal”, agregó. “Vengo arrastrando una molestia, pero es parte del fútbol, de este deporte, pero cada vez que me toque jugar voy a tratar de hacer lo mejor posible. El grupo está bien, está fuerte. Hay que pensar en lo que se hizo mal y mejorar, nada más”, culminó el volante. Hay que mencionar que el número 5 de Boca salió unos minutos antes del final por una molestia en el tobillo derecho, al cual le tuvieron que poner hielo cuando se iba de la cancha con destino a la zona de los vestuarios.

Úbeda y compañía tendrán unos días para preparar el duelo con Racing, que se jugará el próximo viernes a las 20, de nuevo en Brandsen 805. Las próximas horas serán decisivas para conocer el estado físico de Paredes, el de Ascacibar y ver cómo el entrenador armará un equipo que afrontará una prueba clave en el comienzo de la temporada.