Murió la esposa del campeón del mundo con la selección argentina Carlos “Chino” Tapia

Chino Tapia y Viviana Juricka posan sonrientes en una terraza de madera con vista a un lago y montañas nevadas, celebrando con copas en mano.

El fallecimiento de la esposa de Carlos “Chino” Tapia luego de una larga lucha contra un tumor cerebral conmocionó al ex futbolista y a su entorno familiar, y motivó un mensaje oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que expresó sus condolencias. La situación cobró visibilidad pública por el testimonio de su hija Clara Tapia, quien narró en diversas ocasiones el proceso de salud que atravesó su madre, Viviana Juricka, desde que la diagnosticaron con un tumor cerebral de grado cuatro, el tipo más agresivo.

La AFA utilizó sus redes sociales para acompañar al exjugador y su familia: “La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”.

Durante los meses previos al desenlace, la familia hizo pública parte del proceso. En su cuenta de Instagram, Clara compartió imágenes y reflexiones, incluyendo la frase bíblica “Yo estaré contigo” (Éxodo 3:12) junto a un video en el que acariciaba la mano de su madre, internada en una camilla ubicada en el jardín.

En otros mensajes, la joven resaltó el acompañamiento y el afecto que le profesaba a su madre: “Te amo ma, estoy con vos en todo momento, y como te dije, juntas de la mano atravesando esto. Sé que sentís mi amor”. También publicó imágenes en las que cantaba con una guitarra, junto a una amiga, en lo que parecía una habitación de hospital, declarando: “Donde hay música, hay paz. Mi voz con vos siempre, mamii -mi corazón te canta”.

Viviana Juricka comenzó a mostrar los primeros síntomas durante 2024. Su hija contó que el diagnóstico fue “tumor cerebral de grado cuatro”, lo que implicó extensos tratamientos y un proceso difícil para toda la familia.

La noticia trascendió cuando Clara participó en el certamen La Voz Argentina, transmitido por Telefé. En esa oportunidad, emocionó al jurado interpretando la canción All I Want y dedicó la actuación a su madre, quien no pudo acompañarla en el estudio. La joven explicó: “Mi mamá no pudo venir, así que se lo dediqué a ella. Tiene un tema de salud, así que va dedicado a ella y espero que la próxima venga”.

Clara también recordó momentos de intimidad familiar, mencionando que su madre solía “tararearle canciones en la pileta”. La hija menor de Tapia y Juricka también contó: “Le hubiese encantado acompañarme al programa, pero últimamente está muy cansada. Eran muchas horas de grabación y preferimos cuidarla”, relató.

Chino Tapia y Viviana Juricka sonríen mientras disfrutan de un relajante día a bordo de un bote en un lago de aguas tranquilas bajo un cielo despejado.

El ex jugador Carlos “Chino” Tapia, miembro de la Selección campeona del mundo en 1986, manifestó el impacto de la enfermedad de su esposa en distintos espacios mediáticos. Consultado por Nicolás Occhiato sobre la salud de Juricka, expresó: “Está con un tumor cerebral y está en plena recuperación. Por eso esto es importantísimo para ella y para todos nosotros”.

El ex futbolista de River y Boca agregó sobre aquel momento: “Estamos viviendo un momento difícil con mi mujer, pero sabemos que va a salir todo bien y hoy en lugar de ella estoy yo, así que quiero que disfruten de este momento, este programa y todo lo mejor para este año”.

En sus redes sociales, Tapia compartía imágenes y recuerdos de viajes junto a Juricka y su hija Clara, exhibiendo la unión familiar. La participación de Clara en La Voz Argentina y su posterior dedicación a su madre capturó también la atención del público. Tras una destacada actuación, los cuatro jurados del programa presionaron el botón rojo para sumarla a sus equipos, un momento que la joven compartió luego con su madre, quien, según Clara, le dijo: “Yo sabía que esto iba a pasar, sabía que en un momento esto se te iba a dar y lo estás cumpliendo. Lo lograste”.

Durante todo el proceso, las redes sociales funcionaron como un canal de acompañamiento y expresión para la familia Tapia, donde compartieron tanto las dificultades como las muestras de afecto y esperanza.