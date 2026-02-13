Deportes

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

El capitán expresó sus sensaciones luego de la caída que sufrió el Millonario ante el Bicho en La Paternal: “Nosotros como jugadores nos hacemos cargo”

River Plate sufrió una nueva derrota que se encadena con la dura caída 1-4 ante Tigre en el Estadio Monumental. El Millonario perdió 1-0 con Argentinos Juniors en La Paternal por la 5ª fecha del Torneo Apertura en un contexto marcado por la expulsión del DT Marcelo Gallardo durante la primera etapa y por la preocupante lesión de Juan Portillo que obligó al equipo a jugar con uno menos a lo largo del último cuarto de hora en el Estadio Diego Armando Maradona.

En ese contexto, el capitán Juan Fernando Quintero se hizo cargo de hablar públicamente sobre lo sucedido al igual que lo hizo tras la derrota de local contra el Matador. “Es difícil. Dimos ventaja y, bueno, nos cobraron. De alguna u otra forma, ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargos de lo que es dentro del juego”, expresó el mediocampista colombiano de 33 años.

En una breve nota con ESPN mientras el plantel se retiraba del recinto, Quintero fue consultado por las palabras de Gallardo durante el entretiempo y aclaró: “Siempre nos exige. Creo que quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuertes en las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto”.

El combinado de Núñez, tras un 2025 complejo, inició este 2026 con victoria 1-0 sobre Barracas Central como visitante, hilvanó otro triunfo de local ante Gimnasia La Plata (2-0) y un empate sin goles frente a Rosario Central de visitante hasta que tropezó el pasado fin de semana contra Tigre.

Nosotros como jugadores nos hacemos cargo realmente, porque no estamos haciendo lo que realmente veníamos haciendo. El rival nos cobró, hizo un buen trabajo y al final creo que este es el resultado”, expresó Quintero. El equipo figura 5° en la Zona B con 7 puntos, en una 5ª fecha que completará el grueso de su agenda a lo largo del fin de semana.

Juan Fernando Quinter habló tras la derrota ante Argentinos (Foto Baires)

Cuando a Juanfer le expusieron que el equipo “dio la sensación de que estaba perdido” durante el choque contra el Bicho, el capitán expresó: “Bueno, esa es la sensación... Seguramente vamos a tener autocrítica. Si está pasando eso, lo tenemos que corregir. Creo que ya no podemos perder más. River no está para esto”.

La semana pasada, cuando respondió sobre la goleada sufrida ante Tigre, Quintero le habló a los seguidores ante los silbidos de los fanáticos: “Le pido disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado. La exigencia es altísima. Creo que ahora viene la autocrítica, vamos a pensarlo. Seguramente vamos a salir de esto”.

Ante la expulsión que sufrió Gallardo, el que estuvo a cargo de la conferencia de prensa post partido fue su ayudante, Matías Biscay. “Nosotros estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada, creemos que con las ideas claras vamos a salir. Era un partido difícil, Argentinos juega bien. Estamos tratando de mejorar y lo vamos a lograr”, expresó.

La grilla de actividades de River ahora trasladará las miradas al próximo martes 17 de febrero: disputará los 32avos de final de la Copa Argentina contra Ciudad Bolívar (equipo que debutará en la Primera B Nacional esta temporada) y luego visitará a Vélez en Liniers por la 6ª fecha del Apertura (domingo 22 desde las 18.30).

