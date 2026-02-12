Deportes

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

El de McLaren, actual campeón mundial, apuntó contra la postura del piloto neerlandés de Red Bull

Lando Norris fue el cruce con Max Verstappen por sus declaraciones sobre los flamantes monopostos de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La polémica en torno a la nueva normativa de la Fórmula 1 para 2026 continúa alimentando el debate entre las principales figuras de la Máxima, mientras las expectativas se centran en Australia como escenario inaugural, el próximo 8 de marzo. En ese contexto, los tests oficiales se desarrollan en Bahréin y continuarán la semana entrante.

El piloto inglés Lando Norris considera que “aún es pronto para una regulación que se supone que será bastante más lenta”, aunque anticipa que la evolución será notoria: “Si nos adelantamos al final de este año y miramos al próximo, para entonces iremos mucho más rápido”, según declaró al medio PlanetF1.

El rediseño de la F1 introduce modificaciones profundas: monoplazas más pequeños, motores renovados y la supresión del DRS en favor de la aerodinámica activa con los alerones delanteros y traseros moviéndose en plena recta. Entre otros cambios está la mayor potencia que ahora erogan los motores eléctricos que llegaron al 50 % ante la otra mitad de los de combustión. Esto obliga a los corredores a la gestión de energía en pista, exigiendo a los pilotos alternar su ritmo durante la carrera.

Max Verstappen, cuádruple campeón mundial, criticó abiertamente estas reglas, calificándolas como “’unas regulaciones anti-carreras’” y describiendo a la categoría como una Fórmula E con esteroides. Además, confesó que medita otras opciones para su futuro: “Creo que, a estas alturas de mi carrera, también tiene que ser divertido conducir. Por supuesto, también estoy explorando otras actividades fuera de la F1 para divertirme”. Cabe recordar que el año pasado debutó en las competencias de larga duración y corrió en Nürburgring.

Norris, flamante campeón mundial a bordo de un McLaren, adoptó una postura opuesta y no pretende convencer a su rival. Ante la consulta sobre sus sensaciones sobre el nuevo auto, sostuvo que es “muy divertido. Lo disfruto muchísimo".

El inglés en acción sobre el nuevo McLaren que lleva el "1" por su título en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Además, el británico fue al hueso cuando le contaron las declaraciones de Verstappen: “Si quiere retirarse, puede retirarse. La F1 cambia constantemente. A veces es mejor conducir, a veces no tanto”, expresó el piloto de 26 años.

El respaldo de Norris a la renovación técnica se extiende también a los desafíos de la pretemporada, a pesar de reconocer su complejidad: “Es un reto, pero es un reto bueno y divertido para los ingenieros y los pilotos. Es diferente. Hay que conducirlo de otra manera, entender las cosas de otra manera y gestionarlas de otra manera”.

Lejos de desestimar la magnitud de la controversia, Norris reconoce que la reacción de Verstappen es legítima, pero matiza que nadie está forzado a permanecer en este entorno y enfatizó: “Nos pagan una cantidad estúpida de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede buscarse algo más que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni ningún otro conductor”.

Sobre la posibilidad de beneficiarse en pista de la supuesta desmotivación de su rival neerlandés, Lando anticipó que la actitud de Verstappen seguirá siendo la de un competidor puro: “No creo que Max salga a jugar sin importarle nada. Intentará ganar. Max nunca se va a negar. Quizás no sonría tanto. Supongo que podría ser así”.

Comparando generaciones, Norris reflexiona que las percepciones dependen en gran medida del momento en el que cada piloto inicia su trayectoria: “Estoy seguro de que si llegara a esto y este fuera el auto de F1 con el que empezó a conducir, probablemente diría que es increíble comparado con los autos más antiguos”.

No obstante, el piloto de McLaren apuntó a la legitimidad de las opiniones divergentes en este proceso de transición: “Así que cada uno puede formarse su propia opinión, tenerla y decir y decidir lo que quiere hacer. Nadie debería quejarse ni molestarse. Cada piloto tiene su propia opinión, y a él no le gustó, y a mí sí”.

