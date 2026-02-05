Deportes

“¿Hay algún experto?“: el pedido de ayuda de una periodista en los Juegos Olímpicos de Invierno al toparse con un bidet

La estadounidense Alicia Lewis se sorprendió al ver el sanitario en su baño y la escena se volvió viral

La estadounidense Alicia Lewis compartió un posteo en sus redes sociales dentro del baño de su alojamiento y pidió ayuda a sus seguidores para conocer el funcionamiento de un bidet

En la previa de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el video de una periodista estadounidense que mostraba las instalaciones de su alojamiento se hizo viral luego de que la mujer se mostrara sorprendida por el funcionamiento de un bidet en el baño de su hotel. “¿Hay algún experto? Porque ninguno de nosotros logra entenderlo", expresó Alicia Lewis, quien se encuentra en la ciudad italiana cubriendo el evento.

El sanitario, habitual en Italia pero poco común en Estados Unidos, se convirtió en el centro de innumerables preguntas y comentarios divertidos en las redes sociales abordando así diferencias culturales en torno a la higiene personal. Lewis se encargó de publicar entre sus posteos de Instagram la particular situación que vivió en el baño y pidió la ayuda de sus seguidores para que le explicaran cómo se una un bidet.

La periodista y presentadora de la ciudad de Minneapolis relató públicamente su desconcierto a través de varios videos en su perfil público tras su llegada a Italia. Su intervención generó miles de respuestas y se viralizó rápidamente. En uno de sus posteos, Lewis expuso abiertamente la dificultad de comprender “cómo funciona el bidet”, atrayendo tanto a curiosos como a entendidos en la materia.

La periodista Alicia Lewis muestra su sorpresa y desconcierto al encontrar un bidet moderno en la habitación de su hotel durante los Juegos Olímpicos de Invierno (Captura de video)

En su publicación, titulada “Tengo un problema”, la periodista explicó: “Dije que sería transparente con todo en Italia. ¿Hay algún experto en bidet? Ninguno de nosotros logra entenderlo. Ok, aquí está el inodoro, pero pensaba que esto era el bidet y probablemente lo es. Pero el agua sale y va hacia abajo, llenando esta bañera. Creí que en un bidet el agua debía ir hacia arriba… ¿Es un urinario? Sé que es una estupidez...”.

Las respuestas no tardaron en llegar. “Es muy simple: abre las piernas y apóyate en ella, enjabona tus manos y lava tus partes íntimas. Nosotros los italianos lo usamos varias veces al día, disfrútalo, no podrás prescindir de él”, replicó un seguidor. Otra usuaria le aclaró: “En Italia lavamos nuestras partes privadas todo el tiempo. Eso se llama higiene íntima”.

Las imágenes publicadas por Alicia Lewis no pasaron inadvertidas entre los visitantes de la Villa Olímpica de Milano, donde el bidet despertó el interés tanto de atletas como de enviados especiales americanos. Los comentarios inundaron su publicación: algunos aportaban instrucciones detalladas sobre el uso correcto del sanitario, mientras otros lo tomaban como una broma o una provocación. Lo particular del elemento de higiene es que el chorro de agua salía desde arriba hacia abajo como una canilla y no a la inversa, lo que en principio dificultaría el lavado. De todas maneras, la periodista se llevó una nueva enseñanza para aplicar a su rutina diaria.

